Carnaval em Areal teve episódios de confusãoFoto: Reprodução

Publicado 23/02/2026 18:29

Areal - A atuação de agentes de segurança privados no Carnaval de Areal será motivo de inquérito civil no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A ação se baseia nas imagens que circularam em redes sociais de seguranças agredindo pessoas repetidamente com golpes de cassetete, inclusive quando algumas já estavam caídas no chão.

O MPRJ requisitou ao Município uma série de informações e documentos para verificar a legalidade do contrato e a atuação dos profissionais.

Em nota, a Prefeitura de Areal afirmou que está avaliando as imagens e apurando os responsáveis. Segundo o comunicado, caso condutas irregulares sejam constatadas, a empresa será notificada e poderá ser suspensa de futuras contratações.



