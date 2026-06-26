Carro clonado apreendido em Areal - Foto: Divulgação/PRF

Carro clonado apreendido em ArealFoto: Divulgação/PRF

Publicado 26/06/2026 16:00

Areal - Um veículo com sinais identificadores adulterados foi apreendido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Areal, na noite de quinta-feira (25). O condutor do veículo é suspeito de receptação.

Segundo a PRF, uma equipe estava próximo ao pedágio do quilômetro 45 quando recebeu informações de que um suposto carro clonado transitava na rodovia. Na abordagem, foram identificadas inconsistências na documentação e uma inspeção foi feita nos elementos identificadores que apontavam adulterações que comprometiam a identificação.

Questionado, o motorista apresentou versões contraditórias. De início, disse que havia alugado o veículo de um terceiro que não foi identificado. Depois, declarou que havia comprado o carro por R$ 80 mil e informou ter voltado recentemente dos Estados Unidos e ido até Campo Grande, no Rio de Janeiro, realizar a compra. Em seguida, ia a Belo Horizonte e, posteriormente, a São Luís, no Maranhão.



Uma análise técnica identificou o veículo original correspondente aos sinais identificadores remanescentes, confirmando que o carro se tratava de um clone.

O automóvel e o motorista foram encaminhados à 106ª DP, onde o caso foi registrado.