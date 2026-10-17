Primeiro trecho do circuito terá inauguração neste domingo - Foto: Reprodução/Trilhas do Caminho Novo

Primeiro trecho do circuito terá inauguração neste domingoFoto: Reprodução/Trilhas do Caminho Novo

Publicado 17/10/2026 19:24 | Atualizado 17/10/2026 19:24

Incentivar o cicloturismo, atrair visitantes, movimentar os pequenos negócios e criar oportunidades de desenvolvimento econômico para o Centro-Sul Fluminense. Neste domingo (18), será realizado o lançamento oficial do circuito de cicloturismo Trilhas do Caminho Novo, a partir das 7h30, no Parque Julioca, em Areal . O evento marca a inauguração do primeiro trecho de 47 quilômetros, que liga Areal ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Paraíba do Sul.

Promovida pelo Sebrae Rio e pela Agência de Desenvolvimento Regional (ADR Centro-Sul Fluminense), em parceria com empreendedores e prefeituras locais, a iniciativa é o primeiro passo de um projeto que vai conectar dez municípios em um circuito de 424 quilômetros, valorizando as belezas naturais, a história, a gastronomia e os atrativos turísticos da região.

“Este é um projeto muito importante, aguardado há bastante tempo, pelo potencial de gerar renda e novas oportunidades, especialmente para os pequenos negócios da região. Queremos convidar todos a participar desse momento”, destaca Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense.