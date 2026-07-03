Capela Santa Rita, em Areal - Foto: Divulgação/CMA

Capela Santa Rita, em ArealFoto: Divulgação/CMA

Publicado 03/07/2026 19:50 | Atualizado 04/07/2026 14:07

Areal - Nesta semana, a Câmara Municipal de Areal concedeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Município à Capela Santa Rita. A homenagem, aprovada por unanimidade pelos parlamentares, foi entregue ao Padre Celestino, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores.



O reconhecimento busca destacar o expressivo valor histórico, religioso, cultural, social e simbólico da Capela Santa Rita para a formação da identidade e da memória coletiva do povo arealense. Ao longo de gerações, o espaço consolidou-se como importante referência de fé, convivência comunitária, preservação de tradições e fortalecimento dos vínculos sociais no município.





