Capela Santa Rita, em ArealFoto: Divulgação/CMA
O reconhecimento busca destacar o expressivo valor histórico, religioso, cultural, social e simbólico da Capela Santa Rita para a formação da identidade e da memória coletiva do povo arealense. Ao longo de gerações, o espaço consolidou-se como importante referência de fé, convivência comunitária, preservação de tradições e fortalecimento dos vínculos sociais no município.
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