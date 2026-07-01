Inauguração do NUPDEC em Areal - Foto: Divulgação

Inauguração do NUPDEC em ArealFoto: Divulgação

Publicado 01/07/2026 15:33

Areal - O município de Areal deu início, nesta terça-feira (30), à formação do seu primeiro Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), no bairro Amazonas. A iniciativa tem como objetivo capacitar moradores para atuar voluntariamente na prevenção de riscos e na resposta inicial a situações de emergência causadas por eventos climáticos extremos.

O núcleo é o primeiro de pelo menos três que deverão ser implantados em comunidades localizadas em áreas consideradas vulneráveis a desastres naturais. A proposta busca fortalecer a preparação da população para enfrentar ocorrências como deslizamentos, alagamentos e outros impactos provocados por chuvas intensas.

De acordo com o cronograma da Defesa Civil de Areal, os participantes passarão por 15 horas de capacitação, distribuídas em cinco encontros que seguirão até o dia 14 de julho. Durante as aulas, os moradores receberão orientações sobre prevenção de riscos, monitoramento de situações de perigo e procedimentos a serem adotados em casos de emergência.

Na aula inaugural, foram apresentados os fundamentos da Defesa Civil e exemplos práticos de atuação comunitária em situações de desastre. Entre os casos citados esteve a experiência do NUPDEC durante a tragédia ocorrida no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, há 15 anos.

A criação do núcleo é resultado de uma cooperação entre a Prefeitura de Areal, o Instituto de Direito Coletivo (IDC) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que acompanhou o início das atividades. O promotor de Justiça André Dickstein, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios, participou da aula inaugural.