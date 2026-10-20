Primeiro trecho foi inaugurado no último domingo - Foto: Divulgação/Trilhas do Caminho Novo

Primeiro trecho foi inaugurado no último domingoFoto: Divulgação/Trilhas do Caminho Novo

Publicado 20/10/2026 14:15





O percurso inaugural integra um projeto mais amplo, desenvolvido pelo Sebrae Rio em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Centro-Sul Fluminense, empreendedores e prefeituras. A proposta prevê a implantação de um circuito de 424 quilômetros, conectando dez municípios e reunindo atrativos históricos, paisagens naturais e oportunidades de negócios relacionados ao turismo.



A atividade foi organizada como um passeio, sem caráter competitivo ou classificação. Mesmo com as dificuldades de um trajeto considerado desafiador, formado por estradas rurais de Areal e Paraíba do Sul, todos os participantes concluíram o percurso. Na chegada, os ciclistas receberam medalhas comemorativas, enquanto kits com camisas e bonés alusivos à inauguração também foram distribuídos. A organização ainda disponibilizou pontos de apoio com água, sucos e frutas na largada e na chegada.



Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, a participação expressiva reforça as perspectivas de crescimento da atividade na região.



“Esse é um projeto muito importante, aguardado há bastante tempo, pelo potencial de gerar renda e novas oportunidades, especialmente para os pequenos negócios da região. A adesão dos ciclistas no primeiro trecho mostra que estamos no caminho certo para consolidar o Centro-Sul Fluminense como destino de cicloturismo”, destaca. Cerca de 150 ciclistas participaram, no domingo (18), da inauguração do primeiro trecho do circuito Trilhas do Caminho Novo, iniciativa que busca impulsionar o turismo e a economia do Centro-Sul Fluminense. Ao longo de 47 quilômetros, os participantes percorreram o trajeto entre o Parque Julioca, em Areal, e o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Paraíba do Sul. O evento reuniu ciclistas de diferentes cidades, incluindo Petrópolis, Três Rios, Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG), além dos municípios que receberam a atividade.O percurso inaugural integra um projeto mais amplo, desenvolvido pelo Sebrae Rio em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Centro-Sul Fluminense, empreendedores e prefeituras. A proposta prevê a implantação de um circuito de 424 quilômetros, conectando dez municípios e reunindo atrativos históricos, paisagens naturais e oportunidades de negócios relacionados ao turismo.A atividade foi organizada como um passeio, sem caráter competitivo ou classificação. Mesmo com as dificuldades de um trajeto considerado desafiador, formado por estradas rurais de Areal e Paraíba do Sul, todos os participantes concluíram o percurso. Na chegada, os ciclistas receberam medalhas comemorativas, enquanto kits com camisas e bonés alusivos à inauguração também foram distribuídos. A organização ainda disponibilizou pontos de apoio com água, sucos e frutas na largada e na chegada.Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, a participação expressiva reforça as perspectivas de crescimento da atividade na região.“Esse é um projeto muito importante, aguardado há bastante tempo, pelo potencial de gerar renda e novas oportunidades, especialmente para os pequenos negócios da região. A adesão dos ciclistas no primeiro trecho mostra que estamos no caminho certo para consolidar o Centro-Sul Fluminense como destino de cicloturismo”, destaca.

Projeto busca fortalecer o turismo regional

Além do incentivo à prática esportiva, o circuito foi planejado para ampliar a circulação de visitantes e estimular o desenvolvimento de empreendimentos ligados à atividade turística. Pousadas, restaurantes, cafeterias, estabelecimentos comerciais, produtores rurais e prestadores de serviços estão entre os setores que podem ser beneficiados pela iniciativa, que pretende incentivar os turistas a explorar os atrativos locais e prolongar a permanência nos municípios.



A programação teve início no Parque Julioca, em Areal, com a participação de autoridades municipais, do presidente da ADR Centro-Sul Fluminense, Marco Aurélio Soares, e de representantes do Sebrae Rio. Ao final do percurso, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Paraíba do Sul, os ciclistas foram recebidos com uma bênção.



“Mais do que incentivar a prática esportiva, o Trilhas do Caminho Novo busca ampliar o fluxo de turistas e fortalecer a cadeia de pequenos negócios ligados à atividade turística, como pousadas, restaurantes, cafeterias, comércio, produtores rurais e prestadores de serviços. A proposta é estimular os visitantes a conhecer os atrativos da região e permanecer mais tempo nos municípios”, afirmou Marco Aurélio Soares.



O desenvolvimento do Trilhas do Caminho Novo começou há três anos e conta com a colaboração de ciclistas da própria região, que atuam como Embaixadores do Cicloturismo. Eles contribuem para a identificação e a estruturação dos percursos que vão compor o circuito, que também pretende valorizar a história do Caminho Novo, antiga rota utilizada para ligar o Rio de Janeiro às regiões mineradoras de Minas Gerais.



A inauguração entre Areal e Paraíba do Sul marca a primeira fase de implantação do projeto. A próxima etapa prevê novas conexões, entre elas o trecho entre Sapucaia e Areal. A expectativa é estruturar os 424 quilômetros em até dois anos, com infraestrutura baseada em normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em referências internacionais.