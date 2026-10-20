Primeiro trecho foi inaugurado no último domingoFoto: Divulgação/Trilhas do Caminho Novo
Cerca de 150 ciclistas participaram, no domingo (18), da inauguração do primeiro trecho do circuito Trilhas do Caminho Novo, iniciativa que busca impulsionar o turismo e a economia do Centro-Sul Fluminense. Ao longo de 47 quilômetros, os participantes percorreram o trajeto entre o Parque Julioca, em Areal, e o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Paraíba do Sul. O evento reuniu ciclistas de diferentes cidades, incluindo Petrópolis, Três Rios, Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG), além dos municípios que receberam a atividade.
O percurso inaugural integra um projeto mais amplo, desenvolvido pelo Sebrae Rio em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Centro-Sul Fluminense, empreendedores e prefeituras. A proposta prevê a implantação de um circuito de 424 quilômetros, conectando dez municípios e reunindo atrativos históricos, paisagens naturais e oportunidades de negócios relacionados ao turismo.
A atividade foi organizada como um passeio, sem caráter competitivo ou classificação. Mesmo com as dificuldades de um trajeto considerado desafiador, formado por estradas rurais de Areal e Paraíba do Sul, todos os participantes concluíram o percurso. Na chegada, os ciclistas receberam medalhas comemorativas, enquanto kits com camisas e bonés alusivos à inauguração também foram distribuídos. A organização ainda disponibilizou pontos de apoio com água, sucos e frutas na largada e na chegada.
Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, a participação expressiva reforça as perspectivas de crescimento da atividade na região.
“Esse é um projeto muito importante, aguardado há bastante tempo, pelo potencial de gerar renda e novas oportunidades, especialmente para os pequenos negócios da região. A adesão dos ciclistas no primeiro trecho mostra que estamos no caminho certo para consolidar o Centro-Sul Fluminense como destino de cicloturismo”, destaca.
O percurso inaugural integra um projeto mais amplo, desenvolvido pelo Sebrae Rio em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Centro-Sul Fluminense, empreendedores e prefeituras. A proposta prevê a implantação de um circuito de 424 quilômetros, conectando dez municípios e reunindo atrativos históricos, paisagens naturais e oportunidades de negócios relacionados ao turismo.
A atividade foi organizada como um passeio, sem caráter competitivo ou classificação. Mesmo com as dificuldades de um trajeto considerado desafiador, formado por estradas rurais de Areal e Paraíba do Sul, todos os participantes concluíram o percurso. Na chegada, os ciclistas receberam medalhas comemorativas, enquanto kits com camisas e bonés alusivos à inauguração também foram distribuídos. A organização ainda disponibilizou pontos de apoio com água, sucos e frutas na largada e na chegada.
Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, a participação expressiva reforça as perspectivas de crescimento da atividade na região.
“Esse é um projeto muito importante, aguardado há bastante tempo, pelo potencial de gerar renda e novas oportunidades, especialmente para os pequenos negócios da região. A adesão dos ciclistas no primeiro trecho mostra que estamos no caminho certo para consolidar o Centro-Sul Fluminense como destino de cicloturismo”, destaca.
Projeto busca fortalecer o turismo regional
Além do incentivo à prática esportiva, o circuito foi planejado para ampliar a circulação de visitantes e estimular o desenvolvimento de empreendimentos ligados à atividade turística. Pousadas, restaurantes, cafeterias, estabelecimentos comerciais, produtores rurais e prestadores de serviços estão entre os setores que podem ser beneficiados pela iniciativa, que pretende incentivar os turistas a explorar os atrativos locais e prolongar a permanência nos municípios.
A programação teve início no Parque Julioca, em Areal, com a participação de autoridades municipais, do presidente da ADR Centro-Sul Fluminense, Marco Aurélio Soares, e de representantes do Sebrae Rio. Ao final do percurso, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Paraíba do Sul, os ciclistas foram recebidos com uma bênção.
“Mais do que incentivar a prática esportiva, o Trilhas do Caminho Novo busca ampliar o fluxo de turistas e fortalecer a cadeia de pequenos negócios ligados à atividade turística, como pousadas, restaurantes, cafeterias, comércio, produtores rurais e prestadores de serviços. A proposta é estimular os visitantes a conhecer os atrativos da região e permanecer mais tempo nos municípios”, afirmou Marco Aurélio Soares.
O desenvolvimento do Trilhas do Caminho Novo começou há três anos e conta com a colaboração de ciclistas da própria região, que atuam como Embaixadores do Cicloturismo. Eles contribuem para a identificação e a estruturação dos percursos que vão compor o circuito, que também pretende valorizar a história do Caminho Novo, antiga rota utilizada para ligar o Rio de Janeiro às regiões mineradoras de Minas Gerais.
A inauguração entre Areal e Paraíba do Sul marca a primeira fase de implantação do projeto. A próxima etapa prevê novas conexões, entre elas o trecho entre Sapucaia e Areal. A expectativa é estruturar os 424 quilômetros em até dois anos, com infraestrutura baseada em normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em referências internacionais.
A programação teve início no Parque Julioca, em Areal, com a participação de autoridades municipais, do presidente da ADR Centro-Sul Fluminense, Marco Aurélio Soares, e de representantes do Sebrae Rio. Ao final do percurso, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Paraíba do Sul, os ciclistas foram recebidos com uma bênção.
“Mais do que incentivar a prática esportiva, o Trilhas do Caminho Novo busca ampliar o fluxo de turistas e fortalecer a cadeia de pequenos negócios ligados à atividade turística, como pousadas, restaurantes, cafeterias, comércio, produtores rurais e prestadores de serviços. A proposta é estimular os visitantes a conhecer os atrativos da região e permanecer mais tempo nos municípios”, afirmou Marco Aurélio Soares.
O desenvolvimento do Trilhas do Caminho Novo começou há três anos e conta com a colaboração de ciclistas da própria região, que atuam como Embaixadores do Cicloturismo. Eles contribuem para a identificação e a estruturação dos percursos que vão compor o circuito, que também pretende valorizar a história do Caminho Novo, antiga rota utilizada para ligar o Rio de Janeiro às regiões mineradoras de Minas Gerais.
A inauguração entre Areal e Paraíba do Sul marca a primeira fase de implantação do projeto. A próxima etapa prevê novas conexões, entre elas o trecho entre Sapucaia e Areal. A expectativa é estruturar os 424 quilômetros em até dois anos, com infraestrutura baseada em normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em referências internacionais.
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