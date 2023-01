O acusado estava com 1kg de maconha prensada, 100g de haxixe, seis trouxinhas de skunk, duas cartelas de LSD, uma balança de precisão e um aparelho celular - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/01/2023 14:35

No centro de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um elemento de 37 anos foi preso pela Polícia Militar, nesta terça-feira (3), após uma denúncia dando conta que um indivíduo da Comunidade do Tiuti, no Rio de Janeiro, estava na cidade para vender entorpecentes.

No local informado, a PM capturou o acusado com 1kg de maconha prensada, 100g de haxixe, seis trouxinhas de skunk, duas cartelas de LSD, uma balança de precisão e um aparelho celular.

O criminoso foi encaminhado para a 125ª DP, autuado e preso.