Alteração no trânsito Ascom

Publicado 30/10/2025 15:30

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo, junto da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans), da Secretaria de Segurança Pública; e da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que, devido aos preparativos para a 3ª edição do Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp da cidade, o trânsito na Praia Grande passará por alterações a partir da noite desta quinta-feira (30).

A Avenida Dr. Hermes Barcellos, onde está localizada a orla Flávia Alessandra, será interditada no trecho entre a Pousada Varandas ao Mar e o Restaurante da Zefa. A interdição ocorre para a montagem das tendas e estrutura do evento.

3º Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp

O evento, que já é tradicional na cidade, começa no dia 7 de novembro e segue até o dia 9, na Orla da Praia Grande. Com uma mega estrutura organizada pela Prefeitura, o festival terá 15 restaurantes participantes. Cada um deles criou um cardápio especial para o evento. Todos os pratos terão o valor fixo de R$ 35.

Para acompanhar a maré de sabores, o festival também oferece uma seleção de bebidas de qualidade, com expositores de chopp artesanal, drinks e vinhos. Além das delícias, o festival terá uma programação de shows e apresentações culturais.