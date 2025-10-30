Alteração no trânsito Ascom
Arraial do Cabo interdita trecho na Praia Grande para preparativos do Festival de Frutos do Mar
Alterações acontecem a partir da noite desta quinta-feira (30), na orla Flávia Alessandra, no trecho entre a Pousada Varandas ao Mar e o Restaurante da Zefa
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
Líder do tráfico em Arraial do Cabo morre durante megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão no Rio
Conhecido como "VT", o criminoso era apontado como chefe do tráfico no Morro da Coca-Cola. Operação no Rio já contabiliza 64 mortos e 81 presos, podendo chegar a mais de 100 vítimas
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
Prefeita de Araruama celebra o Dia do Servidor com grande festa
Daniela Soares (PL) agradeceu o empenho dos servidores municipais e antecipou entusiasmo com a Expo Agro 2025, que promete movimentar a Região dos Lagos
Estudantes de Arraial do Cabo somam mais de 9 mil partidas em uma semana de aprendizado gamificado
Primeira etapa da competição marca início do uso da plataforma CASE na rede municipal e demonstra engajamento dos alunos com o aprendizado gamificado
