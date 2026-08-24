A restrição vale para moradores e visitantes, mas existem exceções previstas no TACReprodução
A mudança começou a valer após uma interrupção no acesso realizada na quinta-feira (20), quando foram feitas obras de manutenção e adequações previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Arraial do Cabo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a administração do Pontal do Atalaia.
Segundo a prefeitura, o novo modelo foi criado para organizar o fluxo turístico, preservar o meio ambiente e reduzir os impactos provocados pela grande circulação de veículos em uma das áreas naturais mais visitadas do município.
Quem pode entrar de carro?
Ambulantes cadastrados, taxistas e veículos de transporte por aplicativo também seguem regras específicas. No caso dos aplicativos, a entrada é permitida apenas para embarque e desembarque de passageiros.
Como chegar às Prainhas?
Outra opção é o táxi-barco, com saída da Praia dos Anjos. O serviço continua disponível, mas depende das condições climáticas e de navegação.
A fiscalização também foi reforçada, com atuação de agentes da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria do Ambiente e Saneamento.
O que já está valendo
- Fim do estacionamento rotativo em toda a via do Pontal do Atalaia, incluindo o acesso às Prainhas;
- Proibição da circulação e permanência de veículos particulares, salvo as exceções previstas no TAC;
- Acesso às Prainhas a pé, por táxis ou por aplicativos para embarque e desembarque;
- Continuidade do serviço de táxi-barco a partir da Praia dos Anjos, conforme as condições de navegação e do clima;
- Reforço da fiscalização na região.
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