A restrição vale para moradores e visitantes, mas existem exceções previstas no TAC - Reprodução

A restrição vale para moradores e visitantes, mas existem exceções previstas no TACReprodução

Publicado 24/08/2026 14:36

Arraial do Cabo - Quem pretende chegar de carro ao Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, já precisa ficar atento às novas regras. Já



A mudança começou a valer após uma interrupção no acesso realizada na quinta-feira (20), quando foram feitas obras de manutenção e adequações previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Arraial do Cabo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a administração do Pontal do Atalaia.



Segundo a prefeitura, o novo modelo foi criado para organizar o fluxo turístico, preservar o meio ambiente e reduzir os impactos provocados pela grande circulação de veículos em uma das áreas naturais mais visitadas do município.



Quem pode entrar de carro? - Quem pretende chegar de carro ao Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, já precisa ficar atento às novas regras. Já está proibida a circulação e a permanência de veículos particulares na região, e o estacionamento rotativo deixou de existir em toda a via, inclusive no trecho que leva às Prainhas.A mudança começou a valer após uma interrupção no acesso realizada na quinta-feira (20), quando foram feitas obras de manutenção e adequações previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Arraial do Cabo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a administração do Pontal do Atalaia.Segundo a prefeitura, o novo modelo foi criado para organizar o fluxo turístico, preservar o meio ambiente e reduzir os impactos provocados pela grande circulação de veículos em uma das áreas naturais mais visitadas do município.

A restrição vale para moradores e visitantes, mas existem exceções previstas no TAC. Moradores do condomínio localizado no Pontal e clientes de estabelecimentos instalados na região continuam tendo acesso, utilizando as vagas autorizadas pela administração.



Ambulantes cadastrados, taxistas e veículos de transporte por aplicativo também seguem regras específicas. No caso dos aplicativos, a entrada é permitida apenas para embarque e desembarque de passageiros.



Como chegar às Prainhas?

Com o fim da circulação de veículos particulares, visitantes podem fazer o trajeto a pé ou utilizar táxis e carros de aplicativo para desembarque.



Outra opção é o táxi-barco, com saída da Praia dos Anjos. O serviço continua disponível, mas depende das condições climáticas e de navegação.



A fiscalização também foi reforçada, com atuação de agentes da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria do Ambiente e Saneamento.



O que já está valendo