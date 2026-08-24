A restrição vale para moradores e visitantes, mas existem exceções previstas no TACReprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Quem pretende chegar de carro ao Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, já precisa ficar atento às novas regras. Já está proibida a circulação e a permanência de veículos particulares na região, e o estacionamento rotativo deixou de existir em toda a via, inclusive no trecho que leva às Prainhas.

A mudança começou a valer após uma interrupção no acesso realizada na quinta-feira (20), quando foram feitas obras de manutenção e adequações previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Arraial do Cabo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a administração do Pontal do Atalaia.

Segundo a prefeitura, o novo modelo foi criado para organizar o fluxo turístico, preservar o meio ambiente e reduzir os impactos provocados pela grande circulação de veículos em uma das áreas naturais mais visitadas do município.

Quem pode entrar de carro?
A restrição vale para moradores e visitantes, mas existem exceções previstas no TAC. Moradores do condomínio localizado no Pontal e clientes de estabelecimentos instalados na região continuam tendo acesso, utilizando as vagas autorizadas pela administração.

Ambulantes cadastrados, taxistas e veículos de transporte por aplicativo também seguem regras específicas. No caso dos aplicativos, a entrada é permitida apenas para embarque e desembarque de passageiros.

Como chegar às Prainhas?
Com o fim da circulação de veículos particulares, visitantes podem fazer o trajeto a pé ou utilizar táxis e carros de aplicativo para desembarque.

Outra opção é o táxi-barco, com saída da Praia dos Anjos. O serviço continua disponível, mas depende das condições climáticas e de navegação.

A fiscalização também foi reforçada, com atuação de agentes da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria do Ambiente e Saneamento.

O que já está valendo
  • Fim do estacionamento rotativo em toda a via do Pontal do Atalaia, incluindo o acesso às Prainhas;
  • Proibição da circulação e permanência de veículos particulares, salvo as exceções previstas no TAC;
  • Acesso às Prainhas a pé, por táxis ou por aplicativos para embarque e desembarque;
  • Continuidade do serviço de táxi-barco a partir da Praia dos Anjos, conforme as condições de navegação e do clima;
  • Reforço da fiscalização na região.