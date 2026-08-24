Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da SilveiraAscom
A agenda reuniu estudantes, familiares e profissionais da educação em um café da manhã e serviu também para apresentar uma nova etapa da unidade, que já passou a oferecer o 2º segmento do Ensino Fundamental.
A revitalização incluiu troca de pisos danificados, pintura geral, reforma dos banheiros, instalação de novas pias e sanitários, além de revisões nas redes hidráulica e elétrica e no sistema de esgotamento sanitário. Os serviços foram executados com mão de obra própria do município.
MAIS ESPAÇO NO RADAR
Além da obra entregue nesta segunda, a gestão Fábio do Pastel prepara uma ampliação da escola. O projeto prevê a construção de novas salas de aula e está em tramitação administrativa. Depois do cumprimento das etapas necessárias, a obra deverá ser levada à licitação.
A oferta do 2º segmento também representa uma mudança importante para a comunidade, já que permite que os alunos continuem os estudos na própria região, sem precisar deixar o território para avançar na formação escolar.
ESCOLA COM PESO HISTÓRICO
A unidade tem uma característica que vai além da estrutura física. Reconhecida como a primeira escola municipal quilombola do Estado do Rio de Janeiro, a Dona Rosa Geralda da Silveira mantém uma relação direta com a história e as tradições da comunidade.
Essa identidade também aparece na alimentação escolar, que possui cardápio diferenciado de acordo com as especificidades e costumes locais. A cozinha conta ainda com servidores da própria comunidade.
Durante a entrega, Fábio do Pastel destacou justamente esse aspecto simbólico da escola e sinalizou que a revitalização faz parte de um processo contínuo de investimentos.
“A gente não está entregando apenas uma escola revitalizada. Estamos cuidando de um espaço que preserva a história e a identidade de muitas famílias”, afirmou o prefeito.
Fábio também ressaltou que a unidade já conta com o 2º segmento e que a ampliação da estrutura está entre os próximos passos.
A secretária Danielle Corrêa afirmou que a política educacional da gestão leva em consideração as características específicas de cada unidade da rede.
À frente da escola há dez anos, a diretora Valdineia Barreto de Oliveira Rust também acompanhou a entrega da revitalização, que marca uma nova etapa para uma unidade considerada referência para a comunidade quilombola de São Pedro da Aldeia.
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