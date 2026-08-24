Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da SilveiraAscom

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - O prefeito Fábio do Pastel (PL) aproveitou a manhã desta segunda-feira (24) para marcar uma nova entrega na área da educação em São Pedro da Aldeia. Ao lado da secretária Municipal de Educação, Danielle Corrêa, ele participou da entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, em Botafogo, na zona rural do município.

A agenda reuniu estudantes, familiares e profissionais da educação em um café da manhã e serviu também para apresentar uma nova etapa da unidade, que já passou a oferecer o 2º segmento do Ensino Fundamental.

A revitalização incluiu troca de pisos danificados, pintura geral, reforma dos banheiros, instalação de novas pias e sanitários, além de revisões nas redes hidráulica e elétrica e no sistema de esgotamento sanitário. Os serviços foram executados com mão de obra própria do município.

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Além da obra entregue nesta segunda, a gestão Fábio do Pastel prepara uma ampliação da escola. O projeto prevê a construção de novas salas de aula e está em tramitação administrativa. Depois do cumprimento das etapas necessárias, a obra deverá ser levada à licitação.

A oferta do 2º segmento também representa uma mudança importante para a comunidade, já que permite que os alunos continuem os estudos na própria região, sem precisar deixar o território para avançar na formação escolar.
Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira - Ascom
Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da SilveiraAscom


ESCOLA COM PESO HISTÓRICO

A unidade tem uma característica que vai além da estrutura física. Reconhecida como a primeira escola municipal quilombola do Estado do Rio de Janeiro, a Dona Rosa Geralda da Silveira mantém uma relação direta com a história e as tradições da comunidade.

Essa identidade também aparece na alimentação escolar, que possui cardápio diferenciado de acordo com as especificidades e costumes locais. A cozinha conta ainda com servidores da própria comunidade.

Durante a entrega, Fábio do Pastel destacou justamente esse aspecto simbólico da escola e sinalizou que a revitalização faz parte de um processo contínuo de investimentos.

“A gente não está entregando apenas uma escola revitalizada. Estamos cuidando de um espaço que preserva a história e a identidade de muitas famílias”, afirmou o prefeito.

Fábio também ressaltou que a unidade já conta com o 2º segmento e que a ampliação da estrutura está entre os próximos passos.

A secretária Danielle Corrêa afirmou que a política educacional da gestão leva em consideração as características específicas de cada unidade da rede.

À frente da escola há dez anos, a diretora Valdineia Barreto de Oliveira Rust também acompanhou a entrega da revitalização, que marca uma nova etapa para uma unidade considerada referência para a comunidade quilombola de São Pedro da Aldeia.
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Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira - Ascom
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