Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira - Ascom

Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da SilveiraAscom

Publicado 24/08/2026 14:11

Entrega da revitalização da Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira Ascom

A unidade tem uma característica que vai além da estrutura física. Reconhecida como a primeira escola municipal quilombola do Estado do Rio de Janeiro, a Dona Rosa Geralda da Silveira mantém uma relação direta com a história e as tradições da comunidade.Essa identidade também aparece na alimentação escolar, que possui cardápio diferenciado de acordo com as especificidades e costumes locais. A cozinha conta ainda com servidores da própria comunidade.Durante a entrega, Fábio do Pastel destacou justamente esse aspecto simbólico da escola e sinalizou que a revitalização faz parte de um processo contínuo de investimentos.“A gente não está entregando apenas uma escola revitalizada. Estamos cuidando de um espaço que preserva a história e a identidade de muitas famílias”, afirmou o prefeito.Fábio também ressaltou que a unidade já conta com o 2º segmento e que a ampliação da estrutura está entre os próximos passos.A secretária Danielle Corrêa afirmou que a política educacional da gestão leva em consideração as características específicas de cada unidade da rede.À frente da escola há dez anos, a diretora Valdineia Barreto de Oliveira Rust também acompanhou a entrega da revitalização, que marca uma nova etapa para uma unidade considerada referência para a comunidade quilombola de São Pedro da Aldeia.