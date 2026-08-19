Eduardo Paes em Cabo Frio Foto: João Víctor Campos - RC24h

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Renata Cristiane
Cabo Frio - De Cabo Frio a Araruama, Eduardo Paes (PSD) transformou esta quarta-feira (19) em uma verdadeira maratona eleitoral pela Região dos Lagos. O candidato ao Governo do Estado passou por cinco municípios, caminhou com aliados, ouviu moradores e colocou temas regionais no centro do discurso.

A largada foi no Jardim Esperança, em Cabo Frio. Depois, Paes seguiu para Búzios, onde criticou as tarifas da Prolagos e o pedágio da ViaLagos. Em Manguinhos, afirmou que as concessionárias não podem “abusar” dos valores cobrados da população.

De Búzios, a caravana seguiu para São Pedro da Aldeia, onde Paes fez uma parada para almoço. Na sequência, o destino foi Iguaba Grande, terra política do ex-prefeito Vantoil Martins (PSB), candidato a deputado estadual que acompanhou a caminhada.
Candidatos fazendo corpo a corpo durante caminhada em Iguaba Grande - Foto: João Víctor Campos
Candidatos fazendo corpo a corpo durante caminhada em Iguaba GrandeFoto: João Víctor Campos

SEGURANÇA NO CENTRO

Em Iguaba, o discurso ganhou tom mais forte na área da segurança pública. Em entrevista à coluna, Paes defendeu a unificação do comando das polícias Civil e Militar e prometeu redistribuir o efetivo pelo estado.

O candidato também afirmou que pretende concluir, no primeiro ano de governo, a obra de um novo batalhão na Região dos Lagos e ampliar o número de policiais para atender moradores e turistas.

A caminhada ainda teve encontros políticos pelo caminho. Léo Mendes, ex-vice-prefeito da gestão Magdala Furtado e candidato a deputado federal pelo PP, declarou apoio a Paes durante a passagem por Iguaba.

Renan Ferreirinha, Vantoil Martins,Eduardo Paes, Ana Paula Mendes e Pedro Paulo durante caminhada - Foto: João Víctor Campos - RC24h
Renan Ferreirinha, Vantoil Martins,Eduardo Paes, Ana Paula Mendes e Pedro Paulo durante caminhada Foto: João Víctor Campos - RC24h

UM RECADO NO MEIO DA CAMINHADA

Outro momento que chamou atenção foi a abordagem de um menino autista durante a entrevista de Paes. O jovem pediu políticas para pessoas com autismo, vagas para PCDs em concursos públicos e medidas para levar indústrias ao interior.

Paes respondeu que pretende estabelecer uma cota mínima para pessoas com deficiência nos concursos estaduais e afirmou que também pretende atuar em políticas voltadas aos autistas.
 
Eduardo Paes em Iguaba Grande - Foto: Reprodução
Eduardo Paes em Iguaba Grande Foto: Reprodução


TIME NA ESTRADA

A agenda reuniu nomes que integram o grupo político de Paes na disputa eleitoral. A candidata a deputada estadual Ana Paula Mendes (PSD) acompanhou o giro e destacou a proposta de levar para a política a experiência de duas décadas no jornalismo e o contato direto com moradores.

Renan Ferreirinha (PSD), candidato a deputado federal, levou a educação para o centro da conversa e defendeu investimentos no ensino técnico, busca ativa de estudantes e ampliação dos Ginásios Educacionais Tecnológicos.

Já o candidato ao Senado Pedro Paulo (PSD) destacou que duas vagas estarão em disputa para o Senado pelo Rio e afirmou que pretende trabalhar pela destinação de recursos às 92 cidades fluminenses.

Ana Paula Mendes e Eduardo Paes - Foto: Reprodução
Ana Paula Mendes e Eduardo PaesFoto: Reprodução

ÚLTIMA PARADA

Depois de cruzar Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, Paes encerra o giro desta quarta-feira em Araruama.

A passagem por cinco municípios em um único dia dá o tom da estratégia: muita rua, corpo a corpo, aliados ao redor e uma lista de assuntos regionais para colocar na pauta eleitoral.
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Eduardo Paes em Cabo Frio
Candidatos fazendo corpo a corpo durante caminhada em Iguaba Grande
Renan Ferreirinha, Vantoil Martins,Eduardo Paes, Ana Paula Mendes e Pedro Paulo durante caminhada
Eduardo Paes em Iguaba Grande
Ana Paula Mendes e Eduardo Paes