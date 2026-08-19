Eduardo Paes em Cabo Frio Foto: João Víctor Campos - RC24h
A largada foi no Jardim Esperança, em Cabo Frio. Depois, Paes seguiu para Búzios, onde criticou as tarifas da Prolagos e o pedágio da ViaLagos. Em Manguinhos, afirmou que as concessionárias não podem “abusar” dos valores cobrados da população.
De Búzios, a caravana seguiu para São Pedro da Aldeia, onde Paes fez uma parada para almoço. Na sequência, o destino foi Iguaba Grande, terra política do ex-prefeito Vantoil Martins (PSB), candidato a deputado estadual que acompanhou a caminhada.
SEGURANÇA NO CENTRO
Em Iguaba, o discurso ganhou tom mais forte na área da segurança pública. Em entrevista à coluna, Paes defendeu a unificação do comando das polícias Civil e Militar e prometeu redistribuir o efetivo pelo estado.
O candidato também afirmou que pretende concluir, no primeiro ano de governo, a obra de um novo batalhão na Região dos Lagos e ampliar o número de policiais para atender moradores e turistas.
A caminhada ainda teve encontros políticos pelo caminho. Léo Mendes, ex-vice-prefeito da gestão Magdala Furtado e candidato a deputado federal pelo PP, declarou apoio a Paes durante a passagem por Iguaba.
UM RECADO NO MEIO DA CAMINHADA
Outro momento que chamou atenção foi a abordagem de um menino autista durante a entrevista de Paes. O jovem pediu políticas para pessoas com autismo, vagas para PCDs em concursos públicos e medidas para levar indústrias ao interior.
Paes respondeu que pretende estabelecer uma cota mínima para pessoas com deficiência nos concursos estaduais e afirmou que também pretende atuar em políticas voltadas aos autistas.
TIME NA ESTRADA
A agenda reuniu nomes que integram o grupo político de Paes na disputa eleitoral. A candidata a deputada estadual Ana Paula Mendes (PSD) acompanhou o giro e destacou a proposta de levar para a política a experiência de duas décadas no jornalismo e o contato direto com moradores.
Renan Ferreirinha (PSD), candidato a deputado federal, levou a educação para o centro da conversa e defendeu investimentos no ensino técnico, busca ativa de estudantes e ampliação dos Ginásios Educacionais Tecnológicos.
Já o candidato ao Senado Pedro Paulo (PSD) destacou que duas vagas estarão em disputa para o Senado pelo Rio e afirmou que pretende trabalhar pela destinação de recursos às 92 cidades fluminenses.
ÚLTIMA PARADA
Depois de cruzar Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, Paes encerra o giro desta quarta-feira em Araruama.
A passagem por cinco municípios em um único dia dá o tom da estratégia: muita rua, corpo a corpo, aliados ao redor e uma lista de assuntos regionais para colocar na pauta eleitoral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.