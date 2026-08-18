Serginho sendo abordado por quiosqueiros - Reprodução

Serginho sendo abordado por quiosqueirosReprodução

Publicado 18/08/2026 13:44

No momento em que foi abordado, o prefeito foi indagado por integrantes de uma página das redes sociais de oposição ao governo aos quais Serginho. Esse grupo seria formado por contratados que atuaram na gestão da ex-prefeita Magdala Furtado e deixaram os cargos após o fim daquele governo. O movimento ganhou força justamente depois da saída dessas pessoas da estrutura municipal.Outro ponto que passou a alimentar o debate político é que, antes de ocuparem espaços na administração, esses integrantes não tinham atuação política de destaque ou protagonismo independente conhecido em Cabo Frio.Daí vem a pergunta que começa a circular nos bastidores: é mobilização popular ou articulação política?As conexões apresentadas no vídeo levantam suspeitas sobre uma possível aproximação entre integrantes do grupo e o antigo núcleo político de Magdala. Porém, trata-se de uma hipótese e não de uma conclusão comprovada. É aguardar pra ver.