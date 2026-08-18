Serginho sendo abordado por quiosqueirosReprodução
Serginho garantiu que a obra não vai impedir ninguém de trabalhar. Segundo ele, quem precisar de auxílio será atendido pela Secretaria de Assistência Social, dentro da legalidade. Já o secretário de Segurança e Ordem Pública deverá definir as regras para que os trabalhadores possam continuar exercendo suas atividades de forma regular.
A postura reforça a tentativa da gestão de conciliar a modernização da orla com a manutenção da atividade dos trabalhadores que dependem daqueles espaços.
O projeto prevê a modernização dos quiosques existentes e a criação de novas estruturas de lazer, esporte e convivência. Serão nove baias, cada uma com dois quiosques e um deck equipado com aparelhos de academia ao ar livre.
ATAQUE OU ARTICULAÇÃO?
No momento em que foi abordado, o prefeito foi indagado por integrantes de uma página das redes sociais de oposição ao governo aos quais Serginho. Esse grupo seria formado por contratados que atuaram na gestão da ex-prefeita Magdala Furtado e deixaram os cargos após o fim daquele governo. O movimento ganhou força justamente depois da saída dessas pessoas da estrutura municipal.
O grupo, inclusive, aparece em imagens que circulam nas redes sociais, ao lado da ex-prefeita.
Outro ponto que passou a alimentar o debate político é que, antes de ocuparem espaços na administração, esses integrantes não tinham atuação política de destaque ou protagonismo independente conhecido em Cabo Frio.
Daí vem a pergunta que começa a circular nos bastidores: é mobilização popular ou articulação política?
As conexões apresentadas no vídeo levantam suspeitas sobre uma possível aproximação entre integrantes do grupo e o antigo núcleo político de Magdala. Porém, trata-se de uma hipótese e não de uma conclusão comprovada. É aguardar pra ver.
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