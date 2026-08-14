Nas alturas: Daniela encara tirolesa e abre a FLA Araru em clima de festa
Prefeita entra na brincadeira com a criançada em feira que aposta em literatura, cultura e atrações para toda a família, até segunda (17). Cerca de 8 mil alunos devem passar por lá nesta sexta-feira (14)
Daniela se joga na tirolesa durante abertura da FLA Araru - Ascom
Daniela se joga na tirolesa durante abertura da FLA AraruAscom
ARARUAMA - A prefeita Daniela Soares (PL) literalmente foi às alturas nesta sexta-feira (14), na abertura da 5ª edição da Feira Literária de Araruama (FLA Araru). Em meio à programação que reúne livros, cultura e milhares de estudantes, Daniela encarou a tirolesa e arrancou a comemoração da criançada, mostrando que a prefeita também entrou no clima da festa. A cena virou um dos momentos mais comentados da abertura na Praça Antônio Raposo. Daniela esteve acompanhada da vice-prefeita Verônica Januário, da subchefe de gabinete Adriely Pires e da secretária de Educação, Valéria Amaral. A FLA Araru segue até segunda-feira (17), com programação gratuita e atrações para diferentes públicos. Só nesta sexta, a expectativa é de aproximadamente 8 mil alunos da rede municipal circulando pelo evento, que conta com transporte disponibilizado pelo município. A feira tem Arena Jovem, Espaço Kids, Tenda da Inclusão, Tenda dos Autores, Espaço Ziraldo, Cordel 360°, escalada, tirolesa, apresentações culturais, encontros com autores e shows.
IMPACTO NA ECONOMIA
Na abertura, Daniela destacou o papel da literatura e da cultura, mas também o impacto do evento na economia local. "A Feira Literária é uma demonstração de que investir em educação, na cultura e na leitura é investir no futuro da nossa cidade", afirmou a prefeita. A programação ainda inclui vale-livro para estudantes, professores, diretores e equipes técnicas da rede municipal, além de atividades de tecnologia, inclusão, oficinas e contação de histórias. À noite, a agenda continua com os shows de Rosalu e Ana Carolina. Com a feira ocupando a região central, a gestão também aposta no movimento de visitantes para aquecer comércio, gastronomia, hospedagem e transporte. E Daniela já deixou o convite: "Chame o papai e a mamãe, chame a família toda. A praça está esperando todos vocês". A FLA Araru segue até segunda-feira, com entrada gratuita.
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