Dr. Serginho na tribunaAscom
Na tribuna, o prefeito Dr. Serginho (PL) tentou baixar a temperatura, mas sem abrir mão do projeto. O recado foi direto: os comerciantes serão ouvidos, mas a obra vai avançar.
“Eu não estou aqui para atrapalhar o trabalhador, vocês serão ouvidos com certeza. Mas essa obra vai avançar. Vamos mudar de local”, afirmou o prefeito.
Segundo a Prefeitura, os quiosques atuais serão demolidos para dar lugar a novas estruturas. As alternativas para os comerciantes ainda estão sendo avaliadas.
E não há sinal de recuo no cronograma. Serginho anunciou que duas frentes de obras começam na segunda-feira (17) em Tamoios: a revitalização da orla e as obras de drenagem e pavimentação da Avenida da Independência.
O prefeito também convocou os vereadores do distrito para acompanhar de perto o início das intervenções.
A promessa de diálogo está feita. A obra, segundo Serginho, também.
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