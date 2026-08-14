Dr. Serginho na tribunaAscom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
CABO FRIO - O clima esquentou na Câmara de Cabo Frio nesta quinta-feira (14). Quiosqueiros de Tamoios foram ao Legislativo protestar contra a retirada dos pontos comerciais prevista na revitalização da orla. Os trabalhadores dizem apoiar as obras, mas querem saber o que acontecerá com os quiosques, quanto tempo ficarão sem trabalhar e, principalmente, se terão garantia de retorno.

Na tribuna, o prefeito Dr. Serginho (PL) tentou baixar a temperatura, mas sem abrir mão do projeto. O recado foi direto: os comerciantes serão ouvidos, mas a obra vai avançar.

“Eu não estou aqui para atrapalhar o trabalhador, vocês serão ouvidos com certeza. Mas essa obra vai avançar. Vamos mudar de local”, afirmou o prefeito.

Segundo a Prefeitura, os quiosques atuais serão demolidos para dar lugar a novas estruturas. As alternativas para os comerciantes ainda estão sendo avaliadas.

E não há sinal de recuo no cronograma. Serginho anunciou que duas frentes de obras começam na segunda-feira (17) em Tamoios: a revitalização da orla e as obras de drenagem e pavimentação da Avenida da Independência.

O prefeito também convocou os vereadores do distrito para acompanhar de perto o início das intervenções.

A promessa de diálogo está feita. A obra, segundo Serginho, também.