Reunião com representantes da concessionáriaAscom
Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
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Fábio do Pastel entrega UBS e anuncia novas obras na saúde de São Pedro da Aldeia
Prefeito aposta na ampliação e recuperação da estrutura da rede básica enquanto avança com novas unidades no município
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
Evento reuniu nomes estratégicos do partido - como Dr Serginho, Fábio do Pastel, Daniela Soares, Lucimar Vidal - e teve participação de Rogéria Bolsonaro
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