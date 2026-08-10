Reunião com representantes da concessionária - Ascom

Reunião com representantes da concessionáriaAscom

Publicado 10/08/2026 18:02

IGUABA GRANDE - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), colocou a Enel na pauta política nesta segunda-feira (10). Em - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), colocou a Enel na pauta política nesta segunda-feira (10). Em reunião com representantes da concessionária , ele apresentou reclamações de moradores sobre falta de energia recorrente e problemas na manutenção da rede em diferentes bairros.

A empresa apresentou uma programação inicial de ações para o município. Fabinho, porém, deixou claro que a Prefeitura pretende acompanhar a execução dos serviços e continuar cobrando investimentos e melhorias.

O prefeito também orientou os moradores a formalizarem as reclamações diretamente com a Enel e pelo Procon. Segundo ele, os registros ajudam a dimensionar os problemas e direcionar as equipes para as regiões com maior demanda.

“Nós vamos continuar cobrando. A população de Iguaba Grande merece um serviço de qualidade”, afirmou Fabinho.

Politicamente, a reunião coloca o prefeito na linha de frente de uma cobrança que costuma gerar desgaste para as concessionárias e também pressão sobre os governos municipais. A estratégia de Fabinho é transformar as reclamações dos bairros em cobrança direta à Enel e acompanhar se o cronograma anunciado pela empresa, de fato, sai do papel.