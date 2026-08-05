Daniela Soares marcou presença no eventoDivulgação
Os números colocam o festival como uma das principais ações da política de desenvolvimento econômico adotada pela administração municipal. Ao longo dos três dias, foram comercializados 16.554 pratos gastronômicos, além de milhares de garrafas de vinho, movimentando expositores, produtores e empreendedores locais.
O impacto, segundo o levantamento, foi além da área do evento. Restaurantes, hotéis, pousadas e o comércio da cidade registraram aumento no fluxo de visitantes, reforçando Araruama como um dos principais destinos turísticos da Região dos Lagos durante a baixa temporada.
Nos últimos meses, a gestão de Daniela Soares tem ampliado o calendário de eventos culturais, gastronômicos e esportivos com o objetivo de atrair visitantes, estimular o consumo e gerar oportunidades para os negócios locais. Para a prefeita, o resultado do Wine & Jazz confirma a eficácia dessa política.
"Os resultados mostram que eventos bem planejados movimentam diferentes setores da economia. O Wine & Jazz gerou oportunidades para empreendedores, impulsionou as vendas e atraiu consumidores durante os três dias de programação", afirmou.
O estudo produzido pela Prefeitura faz parte da estratégia da administração para medir o retorno econômico das ações voltadas ao turismo e orientar o planejamento das próximas edições, utilizando indicadores de geração de renda e movimentação financeira.
O secretário municipal de Turismo, Lineker Vieira, destacou que o levantamento permite avaliar de forma concreta os impactos do festival na economia da cidade.
"Esse levantamento nos permite medir o retorno gerado pelo festival e compreender como a atividade turística movimenta a economia local, beneficiando diversos segmentos", disse.
A administração municipal avalia que os resultados fortalecem a política de valorização do turismo de experiência, integrando gastronomia, cultura e música como instrumentos para ampliar a visibilidade de Araruama, atrair visitantes e manter a economia aquecida ao longo do ano.
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