Marcelo Magno e Pedro CajueiroFoto: Reprodução
As obras da nova Feira Municipal e do Mercado Municipal do Peixe começaram em Arraial do Cabo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3) pelo prefeito Marcelo Magno (PSD), durante apresentação do projeto ao lado do secretário de Obras, Pedro Cajueiro. A construção será realizada na Prainha e tem prazo estimado de 12 meses.
Durante o período das obras, a Feira Municipal funcionará provisoriamente em um espaço ao lado do CIEP. O local contará com estrutura de apoio e banheiros para atender feirantes e visitantes.
O novo complexo terá 34 boxes destinados à feira e outros 10 para o Mercado do Peixe. O projeto também prevê dois quiosques, palco coberto para eventos, parquinho infantil, banheiros acessíveis e área administrativa.
De acordo com a prefeitura, a proposta é transformar o espaço em um ponto permanente de comércio, lazer e cultura, permitindo que a feira funcione durante todos os dias da semana, e não apenas aos sábados.
Ao anunciar o início das obras, Marcelo Magno afirmou que a Feira Municipal é um patrimônio da cidade e destacou que o projeto busca fortalecer a economia local, valorizar feirantes e pescadores e ampliar as opções de lazer e comércio para moradores e turistas.
Veja o que ele disse no vídeo:
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