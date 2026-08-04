Marcelo Magno e Pedro CajueiroFoto: Reprodução

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Renata Cristiane

As obras da nova Feira Municipal e do Mercado Municipal do Peixe começaram em Arraial do Cabo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3) pelo prefeito Marcelo Magno (PSD), durante apresentação do projeto ao lado do secretário de Obras, Pedro Cajueiro. A construção será realizada na Prainha e tem prazo estimado de 12 meses.

Durante o período das obras, a Feira Municipal funcionará provisoriamente em um espaço ao lado do CIEP. O local contará com estrutura de apoio e banheiros para atender feirantes e visitantes.

O novo complexo terá 34 boxes destinados à feira e outros 10 para o Mercado do Peixe. O projeto também prevê dois quiosques, palco coberto para eventos, parquinho infantil, banheiros acessíveis e área administrativa.

De acordo com a prefeitura, a proposta é transformar o espaço em um ponto permanente de comércio, lazer e cultura, permitindo que a feira funcione durante todos os dias da semana, e não apenas aos sábados.

Ao anunciar o início das obras, Marcelo Magno afirmou que a Feira Municipal é um patrimônio da cidade e destacou que o projeto busca fortalecer a economia local, valorizar feirantes e pescadores e ampliar as opções de lazer e comércio para moradores e turistas.

Veja o que ele disse no vídeo:
Marcelo Magno e Pedro Cajueiro - Foto: Reprodução
Marcelo Magno e Pedro CajueiroFoto: Reprodução