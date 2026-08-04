Novas aeronaves Embraer E195-E2.Foto: Reprodução
A nova ligação coloca Cabo Frio entre as quatro novas bases da Latam no país, ao lado de Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT). Com a expansão, a companhia passará a atender 67 destinos domésticos, a maior malha aérea de sua história no Brasil.
O anúncio confirma a expectativa criada ao longo desta terça-feira (4). Pela manhã, o secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, falou na entrevista ao programa Renata Cristiane Online, da rádio RCFM, que haveria novidades na área. Na pauta estava justamente a implantação da rota entre Guarulhos e Cabo Frio.
Horas depois, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), publicou um vídeo diretamente do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico Marcelo Dusi e do diretor do terminal, afirmando que uma “boa notícia” estava prestes a ser anunciada.
A nova rota é considerada estratégica para o fortalecimento do turismo e da economia da Região dos Lagos. Além de facilitar o acesso de passageiros de São Paulo, Guarulhos é o principal hub da Latam no país, permitindo conexões para dezenas de destinos nacionais e internacionais.
Segundo a companhia, a venda das passagens começa ainda nesta semana pelos canais oficiais da Latam.
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