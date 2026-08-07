Fabinho Costa - Reprodução

Fabinho CostaReprodução

Publicado 07/08/2026 12:19

Iguaba Grande - Iguaba Grande começou a colher um resultado que tem peso tanto na área educacional quanto no discurso político da atual gestão. O município ficou em primeiro lugar entre as cidades da Região dos Lagos no - Iguaba Grande começou a colher um resultado que tem peso tanto na área educacional quanto no discurso político da atual gestão. O município ficou em primeiro lugar entre as cidades da Região dos Lagos no IDEB 2025 , com nota 6,8 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O índice supera as médias do Estado do Rio, de 6,1, e do Brasil, de 6,3.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, Iguaba registrou nota 5,3. Ainda assim, considerando o desempenho da rede nos diferentes ciclos, o município manteve a liderança regional no principal indicador utilizado para medir a qualidade da educação básica no país.

O resultado foi comemorado pelo prefeito Fabinho Costa (CID), que aproveitou as redes sociais para destacar o trabalho desenvolvido nas escolas municipais. Na avaliação do prefeito, o desempenho é consequência da atuação conjunta de professores, diretores, equipes pedagógicas, servidores, alunos e famílias, além dos investimentos realizados pela administração.

A educação, que já aparece como uma das áreas destacadas pelo governo municipal, ganha agora um resultado concreto para ser apresentado pela gestão. Fabinho afirmou que a conquista aumenta também a responsabilidade de continuar investindo e avançando na rede de ensino.

“Hoje é um dia de muito orgulho para todos nós!”, afirmou o prefeito ao comentar o resultado. Fabinho também destacou que a liderança no indicador não seria resultado de uma ação isolada, mas do trabalho realizado diariamente pela comunidade escolar.

O secretário municipal de Educação, Fred Carvalho, seguiu a mesma linha e atribuiu o desempenho ao esforço coletivo. Segundo ele, professores, gestores, equipes pedagógicas, servidores, estudantes e famílias foram fundamentais para que Iguaba alcançasse a primeira colocação regional.

O IDEB é calculado a partir de dois componentes: o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar. O indicador serve como referência para acompanhar a evolução da educação básica nas redes públicas e privadas de todo o país.

Para a administração municipal, o resultado reforça as políticas voltadas à valorização dos profissionais, ao acompanhamento da aprendizagem e à melhoria das estruturas escolares. Politicamente, o desempenho também dá a Fabinho Costa um argumento importante para defender a condução da área educacional.

Agora, o desafio é outro: manter o município entre os melhores desempenhos da região e melhorar os indicadores dos anos finais.