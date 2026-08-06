Roberta Magalhães e Fábio do Pastel - Ascom

Roberta Magalhães e Fábio do PastelAscom

Publicado 06/08/2026 18:05

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Os servidores do Poder Executivo de São Pedro da Aldeia terão uma nova estrutura de carreira após a Câmara Municipal aprovar, nesta quinta-feira (6), o novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). A proposta recebeu 8 votos favoráveis e passa a estabelecer novas regras para evolução funcional, enquadramento dos cargos e organização da remuneração dos funcionários públicos.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Administração com apoio técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Segundo o governo, a mudança busca atualizar uma estrutura que estava defasada e criar critérios mais objetivos para o desenvolvimento profissional dos servidores.

Antes da votação, a proposta foi apresentada aos vereadores n uma reunião no gabinete do prefeito Fábio do Pastel (PL), com detalhes sobre os estudos e análises que embasaram o texto enviado ao Legislativo.

Entre as mudanças previstas estão novos critérios para progressão nas carreiras, atualização da estrutura de cargos e definição de parâmetros para a composição dos vencimentos.

A secretária de Administração, Roberta Magalhães, afirmou que a aprovação representa uma mudança aguardada há mais de 20 anos e destacou que a elaboração do plano envolveu estudos técnicos e diálogo com os setores envolvidos.

Com a aprovação da Câmara, o PCCV segue agora para os procedimentos legais antes de passar a valer como parte da estrutura administrativa do município. A expectativa é que o novo plano organize a trajetória profissional dos servidores e estabeleça novas diretrizes para a gestão de pessoas no serviço público municipal.