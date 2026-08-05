Evento reuniu nomes estratégicos do partidoReprodução

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Renata Cristiane
IGUABA GRANDE - A quarta-feira (5) foi de articulação política na Região dos Lagos. Um almoço realizado em Iguaba Grande reuniu o candidato do PL ao Governo do Estado, Douglas Ruas, e uma ampla ala de lideranças da legenda na região, em um encontro que mostrou a força do grupo para a disputa eleitoral.

O evento da coordenadoria regional do PL contou com a presença de prefeitos, vereadores e lideranças de diferentes municípios. Entre os presentes estavam Fabinho Costa (CID), prefeito de Iguaba Grande, acompanhado do vice Marciley Lessa; Dr. Serginho, prefeito de Cabo Frio, ao lado da irmã e candidata a deputada estadual, Dra. Gabriela; Fábio do Pastel, prefeito de São Pedro da Aldeia; e Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema, acompanhada da ex-prefeita Manoela Peres - candidata a deputada federal - e do ex-prefeito Antônio Peres.

Também participaram representantes das câmaras municipais e lideranças políticas de várias cidades da Região dos Lagos, reforçando o tamanho da mobilização do partido.

O encontro ainda teve a presença de Rogéria Bolsonaro, mãe do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro e candidata a deputada federal, ampliando o peso político da reunião.

Nas redes sociais, Dr. Serginho reforçou o posicionamento do grupo em apoio à candidatura de Douglas Ruas e destacou que o partido mantém uma linha definida para a disputa estadual.

Nos bastidores, o almoço foi visto como um movimento de demonstração de unidade do PL na Região dos Lagos, reunindo prefeitos que têm papel estratégico na construção da campanha para o Governo do Estado.
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Evento reuniu nomes estratégicos do partido - Reprodução
Serginho e Douglas Ruas - Reprodução