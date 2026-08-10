Reinauguração da UBS do Porto da AldeiaAscom
A entrega faz parte de uma estratégia da gestão para melhorar a estrutura da Atenção Básica e, ao mesmo tempo, ampliar a presença dos serviços de saúde nos bairros. A unidade passou por intervenções para melhorar as condições de atendimento, acessibilidade e funcionamento das equipes.
Politicamente, a entrega também reforça uma área que costuma ter peso na avaliação das administrações municipais: o acesso aos serviços básicos de saúde. A gestão de Fábio do Pastel tenta transformar a sequência de obras em uma marca de governo, com intervenções em unidades existentes e construção de novos equipamentos.
Durante a cerimônia, o prefeito afirmou que a revitalização representa um investimento direto na estrutura oferecida aos moradores e destacou a continuidade das ações na rede municipal.
“Estamos avançando com um trabalho planejado e responsável para fortalecer a saúde pública em São Pedro da Aldeia”, afirmou Fábio do Pastel.
A secretária Maria Márcia Fontes também colocou a entrega dentro de um planejamento mais amplo da Atenção Primária, com foco na ampliação da capacidade de atendimento e na estrutura das equipes.
Segundo a administração municipal, outras UBSs passam por revitalização, enquanto duas novas unidades estão em construção: uma no bairro Boa Vista e outra no Fluminense. A estratégia é ampliar a cobertura da Atenção Básica e levar os serviços para diferentes regiões de São Pedro da Aldeia. Para Fábio do Pastel, o desafio agora é fazer com que a sequência de obras se traduza também em atendimento funcionando na ponta — ponto que costuma ser decisivo para a população na hora de avaliar a gestão.
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