Fabinho Costa e Fred PachecoAscom
A cerimônia reuniu secretários municipais, vereadores, familiares, amigos e representantes de Iguaba Grande, levando parte da estrutura política do município para dentro da Alerj.
A honraria reconhece a trajetória de Fabinho na vida pública e sua atuação à frente do município. Antes de chegar à Prefeitura, ele passou pela Polícia Militar e ocupou diferentes funções na administração pública de Iguaba.
Eleito prefeito em 2024 com 95,09% dos votos válidos, Fabinho destacou que a medalha representa também um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela gestão.
“Receber a Medalha Tiradentes é uma grande honra e, acima de tudo, uma responsabilidade”, afirmou.
A homenagem também ganha peso no cenário político regional. Com a presença de vereadores e secretários na cerimônia, Fabinho aproveitou o momento para apresentar a imagem de um governo com articulação para além das fronteiras de Iguaba.
Fred Pacheco, autor da proposta, destacou a trajetória do prefeito e a atuação em diferentes áreas da administração municipal.
Para o governo Fabinho, a medalha chega como um reconhecimento político importante no segundo ano de mandato e coloca o prefeito de Iguaba em evidência no ambiente estadual.
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