Fabinho Costa e Fred PachecoAscom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
IGUABA GRANDE - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), recebeu nesta segunda-feira (10), na sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pelo Legislativo estadual. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Fred Pacheco (PL).

A cerimônia reuniu secretários municipais, vereadores, familiares, amigos e representantes de Iguaba Grande, levando parte da estrutura política do município para dentro da Alerj.

A honraria reconhece a trajetória de Fabinho na vida pública e sua atuação à frente do município. Antes de chegar à Prefeitura, ele passou pela Polícia Militar e ocupou diferentes funções na administração pública de Iguaba.

Eleito prefeito em 2024 com 95,09% dos votos válidos, Fabinho destacou que a medalha representa também um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela gestão.

“Receber a Medalha Tiradentes é uma grande honra e, acima de tudo, uma responsabilidade”, afirmou.

A homenagem também ganha peso no cenário político regional. Com a presença de vereadores e secretários na cerimônia, Fabinho aproveitou o momento para apresentar a imagem de um governo com articulação para além das fronteiras de Iguaba.

Fred Pacheco, autor da proposta, destacou a trajetória do prefeito e a atuação em diferentes áreas da administração municipal.

Para o governo Fabinho, a medalha chega como um reconhecimento político importante no segundo ano de mandato e coloca o prefeito de Iguaba em evidência no ambiente estadual.
fotogaleria
Fabinho Costa na sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - Ascom
Fabinho Costa na sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - Ascom
Fabinho Costa e Fred Pacheco - Ascom