Trabalhadores afirmam ter recebido notificação de desocupação - Foto: Reprodução

Trabalhadores afirmam ter recebido notificação de desocupaçãoFoto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 18:13

Cabo Frio - Quiosqueiros de Tamoios realizaram uma manifestação na manhã desta quinta-feira (13), em frente à Câmara Municipal de Cabo Frio, para cobrar respostas sobre a retirada dos pontos comerciais prevista no projeto de revitalização da orla. Os trabalhadores afirmam ser favoráveis às obras, mas questionam a forma como o processo vem sendo conduzido.

Segundo os comerciantes, uma notificação foi entregue em 18 de julho, com prazo de 15 dias para a desocupação dos quiosques. Eles afirmam que o documento não trouxe garantias sobre a devolução das estruturas nem informações sobre o cronograma das intervenções.

Durante o protesto, os trabalhadores disseram que também tentam, sem sucesso, conseguir uma reunião com representantes do poder público. O objetivo é obter informações sobre a data de início e término das obras e saber como ficará a situação dos comerciantes durante o período em que não poderão trabalhar.

Uma das representantes do grupo afirmou que os comerciantes têm recebido informações desencontradas sobre o destino dos quiosques. Entre as dúvidas estão a possibilidade de demolição das estruturas e a construção de novos pontos.

Os quiosqueiros também pedem que seja informado se haverá remanejamento temporário para outro local ou algum tipo de ajuda de custo durante as obras. A principal cobrança é por uma definição sobre o retorno dos trabalhadores à orla após a conclusão das intervenções.

A insatisfação aumentou depois que o prefeito Dr. Serginho (PL) esteve na orla de Tamoios na quarta-feira (12). Segundo os manifestantes, apesar da presença do prefeito no local, não houve uma tentativa de diálogo com o grupo.

Os comerciantes também cobraram uma posição dos vereadores eleitos por Tamoios. Segundo eles, até o momento não conseguiram, por meio dos parlamentares, uma reunião com o prefeito.

Durante o uso da tribuna na Câmara, Dr. Serginho afirmou que não pretende atrapalhar os trabalhadores e que os quiosqueiros serão ouvidos. Ele também disse que o projeto vai avançar e que haverá mudança de local. “Eu não estou aqui para atrapalhar o trabalhador, vocês serão ouvidos com certeza”, declarou.

O prefeito mencionou ainda outras obras previstas para Tamoios. Segundo ele, na próxima segunda-feira terão início duas frentes de obras: uma relacionada à revitalização da orla e outra para drenagem e pavimentação da Avenida da Independência.

Dr. Serginho também citou o início, na semana seguinte, da obra da Praça do Jardim Esperança e convocou vereadores de Tamoios para acompanharem o início das intervenções.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informou que, em razão do projeto de revitalização da Orla de Tamoios, os quiosques existentes no local serão demolidos para a construção de novas estruturas, considerando também aspectos ambientais.

“A Prefeitura está avaliando alternativas para os comerciantes que atuam no local. Em discurso na Câmara de Vereadores, o prefeito Dr. Serginho disse que vai ouvir os comerciantes da orla de Tamoios e ressaltou a importância das melhorias que a prefeitura vem fazendo em todo o município”, completou.

