A prisão aconteceu por volta das 14h, na Rua André da Costa SimasFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um homem identificado como E.R.G. foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (11), em Cabo Frio, após ser localizado por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Contra ele havia um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.
A prisão aconteceu por volta das 14h, na Rua André da Costa Simas, no bairro da Passagem. Segundo a Polícia Civil, informações levantadas pelo setor de inteligência da delegacia ajudaram a identificar a localização do procurado.
Com os dados em mãos, a equipe operacional da 126ª DP foi até o endereço indicado e realizou a captura. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.
A reportagem tentou contato com a defesa do preso ou representantes do outro lado, mas não localizou manifestação até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.