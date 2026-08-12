A prisão aconteceu por volta das 14h, na Rua André da Costa Simas - Foto: Reprodução

A prisão aconteceu por volta das 14h, na Rua André da Costa SimasFoto: Reprodução

Publicado 12/08/2026 14:56 | Atualizado 12/08/2026 15:00

Cabo Frio - Um homem identificado como E.R.G. foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (11), em Cabo Frio , após ser localizado por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Contra ele havia um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão aconteceu por volta das 14h, na Rua André da Costa Simas, no bairro da Passagem. Segundo a Polícia Civil, informações levantadas pelo setor de inteligência da delegacia ajudaram a identificar a localização do procurado.

Com os dados em mãos, a equipe operacional da 126ª DP foi até o endereço indicado e realizou a captura. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A reportagem tentou contato com a defesa do preso ou representantes do outro lado, mas não localizou manifestação até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.