A prisão aconteceu por volta das 14h, na Rua André da Costa SimasFoto: Reprodução
Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável em Cabo Frio
Criminoso foi capturado nesta terça-feira (11) no bairro da Passagem
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Funcionária é rendida por homem armado durante assalto a mercado em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite de terça-feira (11), no Jardim Caiçara; câmeras de segurança registraram a ação e a fuga do suspeito de motocicleta
Exposição sobre história de Cabo Frio reúne desenhos no Mart
Mostra de Gustavo Bergerot será aberta nesta terça-feira (11), com entrada gratuita, e permanece em cartaz até novembro
Violência doméstica em quiosque termina na delegacia em Cabo Frio
Casal de Duque de Caxias foi atendido pela Guarda Municipal após uma discussão; vítima recebeu acompanhamento para retornar com segurança para casa
Três homens roubam moto durante a madrugada em Cabo Frio
Câmera de segurança registra ação e tentativa de reação da vítima, que quase é atingida por um veículo durante a fuga
Academia é desinterditada pelo Procon em Cabo Frio, mas segue notificada
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