Após a apresentação das medidas, a unidade foi desinterditada - Procon

Após a apresentação das medidas, a unidade foi desinterditadaProcon

Publicado 10/08/2026 18:51

Cabo Frio - A academia Smart Fit foi desinterditada pelo Procon de Cabo Frio após apresentar medidas para solucionar os problemas relacionados ao abastecimento de água na unidade. Apesar da liberação, o estabelecimento permaneceu sob notificações e exigências do órgão de defesa do consumidor.

Também foram relatados casos em que a água apresentava coloração amarelada ou esbranquiçada, além de problemas nas condições de higiene dos banheiros e vestiários.

Segundo a coordenadora-geral do Procon de Cabo Frio, Mônica Banioli, a academia já havia sido advertida na semana anterior para solucionar os problemas, mas, diante de um novo desabastecimento, o órgão adotou uma medida mais rigorosa.

“A academia tem o dever de fornecer um serviço adequado e seguro aos consumidores”, afirmou Mônica.

Ainda na tarde de sexta, a Smart Fit apresentou ao Procon documentos que comprovariam a limpeza da caixa-d’água e o abastecimento por caminhão-pipa com água potável, com certificação apresentada como sendo do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Após a apresentação das medidas, a unidade foi desinterditada. Mesmo com a liberação, a academia deverá apresentar, no prazo de dez dias, uma justificativa para os recorrentes problemas de abastecimento.

O estabelecimento também terá que comprovar a procedência da água fornecida aos alunos nos últimos 60 dias, incluindo a documentação referente à certificação da água. O Procon também informou que está apurando eventual responsabilidade solidária da Prolagos no caso.

O órgão destacou que continuará acompanhando a situação e reforçou que a fiscalização tem como objetivo garantir a saúde e a integridade dos consumidores.

