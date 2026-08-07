As aulas acontecem na Praça da bairro, na lagoa de Araruama - Foto: Reprodução

As aulas acontecem na Praça da bairro, na lagoa de Araruama Foto: Reprodução

Publicado 07/08/2026 15:17

Cabo Frio - A dança, a música e o encontro entre moradores têm ganhado espaço na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. A dança, a música e o encontro entre moradores têm ganhado espaço na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Todas as terças-feiras, às 18h, o projeto Samba e Saúde promove oficinas gratuitas de samba como dança na praça do bairro, reunindo participantes de diferentes idades em uma atividade aberta ao público e sem necessidade de experiência.

Criado em 2025 pelo Studio Cenas e Dança, o programa surgiu na Estratégia Saúde da Família (ESF) Praia do Siqueira, a partir de encontros de samba realizados com trabalhadores da unidade. Depois da experiência dentro da ESF, as atividades passaram a acontecer também na praça, ampliando a participação de moradores e aproximando profissionais da saúde, artistas e pessoas da comunidade.

Durante os encontros, os participantes aprendem diferentes formas de dançar o samba, experimentam a musicalidade e compartilham o espaço com pessoas de diferentes idades e trajetórias. A proposta é promover experiências coletivas por meio da dança, sem exigir conhecimento de passos ou prática anterior.

O programa utiliza o samba como linguagem principal para desenvolver ações culturais e educativas. O projeto também reconhece o samba como uma criação histórica das populações negras, valorizando conhecimentos ancestrais, a cultura afro-brasileira e o fortalecimento dos vínculos comunitários. A equidade racial faz parte da proposta, que também incentiva reflexões sobre o enfrentamento ao racismo institucional e a promoção da saúde da população negra e periférica.

As atividades atendem moradores de diferentes idades, profissionais da Atenção Primária à Saúde, agentes comunitários, estudantes, educadores e pessoas interessadas na relação entre samba, cultura e saúde.

Atualmente, o projeto mantém uma oficina quinzenal na ESF Praia do Siqueira voltada para profissionais da saúde e formandos do curso de Medicina de Família e Comunidade da UERJ em Cabo Frio. Além disso, promove uma oficina semanal aberta ao público na praça, reunindo moradores da Praia do Siqueira e de bairros como Parque Burle, Jardim Caiçara, Palmeiras e Jardim Esperança.

O trabalho artístico e pedagógico é conduzido por Werlem Goitacá, artista da dança, professor, criador e produtor cultural, responsável pela concepção das atividades, direção artística e desenvolvimento da metodologia Dança Com(o)Unidade. Já a produção, o planejamento e a articulação com instituições parceiras são realizados pela médica Marina Rodrigues.

Samba Iaiá — O Samba é Terapia Popular

Quando: todas as terças-feiras, às 18h

Onde: Praça da Praia do Siqueira, Avenida Vítor Rocha, Cabo Frio

Participação: gratuita e aberta ao público

Realização: Studio Cenas e Dança — Projeto Samba e Saúde