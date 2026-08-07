As aulas acontecem na Praça da bairro, na lagoa de Araruama Foto: Reprodução
Onde: Praça da Praia do Siqueira, Avenida Vítor Rocha, Cabo Frio
Participação: gratuita e aberta ao público
Realização: Studio Cenas e Dança — Projeto Samba e Saúde
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As aulas acontecem na Praça da bairro, na lagoa de Araruama Foto: Reprodução
Projeto oferece oficinas gratuitas de samba em Cabo Frio
Atividade aberta ao público acontece todas as terças-feiras, na Praça da Praia do Siqueira, e ensina o samba como dança para pessoas de todas as idades
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