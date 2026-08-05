INMET prevê rajadas de até 60 km/h na região - Reprodução

INMET prevê rajadas de até 60 km/h na regiãoReprodução

Publicado 05/08/2026 14:04

Região dos Lagos - A Região dos Lagos entrou em alerta para ventos fortes com a aproximação de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical. O - A Região dos Lagos entrou em alerta para ventos fortes com a aproximação de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê rajadas entre 40 km/h e 60 km/h até o fim desta quarta-feira (5), enquanto os modelos meteorológicos indicam que os ventos podem permanecer intensos até sábado (8), chegando a 60 km/h na região.

O alerta do INMET começou às 9h desta quarta e segue válido até as 23h59. Segundo o instituto, há baixo risco de queda de galhos de árvores, mas a recomendação é que a população fique atenta, principalmente nos períodos de maior intensidade dos ventos.

Apesar do aviso, o tempo permanece firme em cidades como Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e demais municípios da Região dos Lagos. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas podem chegar aos 31°C.

A mudança nas condições do tempo deve ocorrer com o avanço de uma frente fria e a formação de um ciclone extratropical entre a Argentina, o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. Caso o sistema se intensifique rapidamente, poderá atingir os critérios para ser classificado como ciclone bomba.

Segundo meteorologistas, o período de maior atenção será entre quinta-feira (6) e sábado (8). No Sudeste, o encontro da massa de ar frio com o ar quente que predomina sobre parte do país pode provocar ventos ainda mais fortes.

Os modelos meteorológicos apontam rajadas entre 50 km/h e 60 km/h na Região dos Lagos, entre 60 km/h e 70 km/h na Região Metropolitana e de 70 km/h a 90 km/h na Costa Verde e na Região Serrana. Em áreas dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, as rajadas podem superar os 90 km/h.

O mar também segue agitado. Na Região dos Lagos, as ondas variam entre 0,70 metro e 1,10 metro nas praias, podendo chegar a 1,60 metro nas ilhas e entre 1,70 metro e 2,10 metros em mar aberto.

A orientação é que moradores, turistas e trabalhadores que realizam atividades ao ar livre acompanhem as atualizações da previsão do tempo durante a passagem da frente fria.