As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão investigadas - Reprodução

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão investigadasReprodução

Publicado 03/08/2026 17:59

Cabo Frio - Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um - Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente entre uma motocicleta e um Jeep Renegade na manhã desta segunda-feira (3), na RJ-140, altura do bairro Foguete, entre Cabo Frio e Arraial do Cabo. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas em estado grave para o Hospital Central de Emergência (HCE), em Cabo Frio.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista e o garupa estavam sem capacete e sofreram ferimentos mais graves com o impacto da colisão. As identidades deles não foram divulgadas.

Policiais militares permaneceram no local durante o atendimento da ocorrência, auxiliando no controle do trânsito e na segurança da rodovia. O fluxo de veículos ficou lento nos dois sentidos da RJ-140 enquanto as equipes de resgate prestavam socorro às vítimas e realizavam os procedimentos necessários.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.