Cantor Talhes RobertoFoto: João Víctor Campos

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Renata Cristiane
A primeira noite da Expo Gospel Cabo Frio 2026, nesta sexta (31), confirmou o sucesso do evento, com lotação de público na Praça do Guta, na Praia do Forte. As apresentações de artistas da região abriram a comemoração, e os shows principais, de Thalles Roberto e Samuel Messias, emocionaram o público presente, que acompanhou cantando as músicas, dançando e louvando.

Segundo a organização, a expectativa é de receber cerca de 20 mil pessoas por dia.
Multidão acompanhando a Expo Gospel - Foto: João Víctor Campos
Multidão acompanhando a Expo GospelFoto: João Víctor Campos
E neste sábado (1º) tem mais, com programação a partir das 18h com cantores da região. Às 20h30, a banda Rebanhão se apresenta, e às 22h o cantor Gabriel Guedes encerra o evento com sua primeira apresentação na Região dos Lagos.

A Expo Gospel integra o calendário de eventos de Cabo Frio e deve reunir moradores, turistas e caravanas de igrejas de diferentes cidades da Região dos Lagos.
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Cantor Talhes Roberto
Multidão está acompanhando a Expo Gospel em Cabo Frio