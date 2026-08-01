Segundo a organização, a expectativa é de receber cerca de 20 mil pessoas por dia.
E neste sábado (1º) tem mais, com programação a partir das 18h com cantores da região. Às 20h30, a banda Rebanhão se apresenta, e às 22h o cantor Gabriel Guedes encerra o evento com sua primeira apresentação na Região dos Lagos.
A Expo Gospel integra o calendário de eventos de Cabo Frio e deve reunir moradores, turistas e caravanas de igrejas de diferentes cidades da Região dos Lagos.
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