Fiscalização no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado - Ascom

Fiscalização no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-DouradoAscom

Publicado 30/07/2026 18:32

Cabo Frio - Um cercamento irregular instalado dentro do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, distrito de - Um cercamento irregular instalado dentro do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, distrito de Cabo Frio , foi retirado nesta quarta-feira (29) durante uma ação de fiscalização ambiental. A estrutura, feita com placas de forro de PVC, estava em uma área protegida onde esse tipo de intervenção não é permitido.

A operação reuniu equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) da Guarda Civil Municipal, da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) da Polícia Militar e da Comsercaf, responsável pelo apoio na remoção do material.

De acordo com o município, o cercamento foi instalado sem autorização dentro dos limites da unidade de conservação. O material foi retirado durante a fiscalização.

O Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado é uma área destinada à preservação da biodiversidade e dos recursos naturais da região. Por isso, cercamentos, construções e outras intervenções dependem de autorização e devem seguir as normas de proteção ambiental.