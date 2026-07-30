Fiscalização no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-DouradoAscom
Fiscalização retira cercamento em parque ambiental de Cabo Frio
Ação reuniu equipes municipais e a Polícia Militar para remover estrutura instalada sem autorização
Fiscalização retira cercamento em parque ambiental de Cabo Frio
Ação reuniu equipes municipais e a Polícia Militar para remover estrutura instalada sem autorização
Fiscalização encontra ligação clandestina de água em Cabo Frio
A ação fez parte da Operação Fecha a Torneira, na Rua Esmeralda
Cabo Frio realiza retirada de acampamentos improvisados no Jardim Caiçara
Ação ocorreu nos bairros Jardim Caiçara e Foguete e contou com abordagem social e limpeza das áreas Redação
Foragido da Justiça de Minas Gerais por tráfico é preso em Cabo Frio
Homem, que tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia Militar
Delegado de Itaperuna assume a 126ª DP de Cabo Frio
Eduardo Teixeira Ozorio da Cruz deixa a 143ª DP para comandar a delegacia de Cabo Frio
Tartaruga marinha debilitada é resgatada na Praia do Forte, em Cabo Frio
Ação foi realizada pelo Grupamento Marítimo e Ambiental, após acionamento do Centro de Controle Operacional
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