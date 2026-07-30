Ligação clandestina de água - Prolagos

Ligação clandestina de água Prolagos

Publicado 30/07/2026 18:12 | Atualizado 30/07/2026 18:13

Cabo Frio - Uma - Uma ligação clandestina de água foi encontrada durante uma fiscalização realizada no bairro Guriri, em Cabo Frio, nesta quarta-feira (29). A ação fez parte da Operação Fecha a Torneira, promovida pela Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgoto no município, com apoio da Prefeitura.

A fiscalização aconteceu na Rua Esmeralda e contou com a presença de agentes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio do Grupamento da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal. A equipe atuou garantindo a segurança dos profissionais da concessionária durante a vistoria.

Segundo a Prolagos, a ligação irregular encontrada era utilizada para desviar água da rede de abastecimento. A prática é considerada crime, conforme o artigo 155 do Código Penal, por envolver a subtração indevida do serviço, além de poder prejudicar o fornecimento regular para outros moradores.

No momento da fiscalização, não havia responsável ou moradores no imóvel, o que impediu a realização de prisão em flagrante. A concessionária informou que as medidas cabíveis devem seguir conforme os procedimentos previstos para esse tipo de ocorrência.

A Operação Fecha a Torneira tem como objetivo identificar irregularidades e combater fraudes no sistema de abastecimento, buscando reduzir perdas e garantir o funcionamento adequado da rede de água no município.

A reportagem tentou contato com possíveis responsáveis pelo imóvel, mas não localizou nenhum representante. O espaço segue aberto para manifestação.