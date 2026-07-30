Durante a ação, foram retirados colchões, cama box, travesseiros, lonas, roupas e objetos pessoais - Divulgação

Durante a ação, foram retirados colchões, cama box, travesseiros, lonas, roupas e objetos pessoais Divulgação

Publicado 30/07/2026 18:03

Cabo Frio - Uma - Uma ação integrada foi realizada nesta terça-feira (28) para a retirada de acampamentos improvisados em áreas dos bairros Jardim Caiçara e Foguete, em Cabo Frio.

Na Rua Índia, no Jardim Caiçara, as equipes atuaram em uma área de obra em construção onde foram encontrados acampamentos improvisados utilizados como abrigo, incluindo um espaço delimitado com tijolos. A ação ocorreu após relatos de moradores sobre a utilização da área.

A operação contou com a participação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal, da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), da Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Assistência Social.

Durante a ação, foram retirados colchões, cama box, travesseiros, lonas, roupas e objetos pessoais encontrados no local. Em seguida, a área passou por limpeza.

A Secretaria de Assistência Social realizou a abordagem das pessoas encontradas no local, apresentando os serviços de acolhimento da Casa de Passagem e os demais atendimentos disponíveis na rede municipal.

Mais cedo, na Rua Tobas, no bairro Foguete, a Romu atendeu a uma denúncia sobre outro acampamento improvisado. No local foram encontrados lonas, guarda-sol e objetos pessoais. Não havia pessoas no momento da chegada da equipe.

Denúncias e solicitações relacionadas à segurança e à organização dos espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 153, canal de atendimento da Guarda Civil Municipal.