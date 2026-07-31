vítima ainda não foi identificadaFoto: RC24h

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um homem, ainda sem identificação, foi morto a tiros no início da tarde desta sexta-feira (31) na localidade conhecida como Escorre Sangue, no bairro Aquárius, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.
Segundo as primeiras informações, a vítima foi atingida por diversos disparos e morreu no local antes da chegada de qualquer socorro. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.
Policiais militares isolaram a área para preservar a cena do homicídio até a realização da perícia. Após os procedimentos, o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).
Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que ficará responsável pelas investigações.