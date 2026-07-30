Crime aconteceu na comunidade Buraco do Boi - João Victor Oliveira

Crime aconteceu na comunidade Buraco do BoiJoão Victor Oliveira

Publicado 30/07/2026 18:37

Cabo Frio - Uma mulher de 43 anos, identificada como Neucimar, foi - Uma mulher de 43 anos, identificada como Neucimar, foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira (30), na comunidade Buraco do Boi, localizada nas proximidades da Praia do Forte, em Cabo Frio.

De acordo com informações preliminares, um carro com quatro ocupantes parou no local. Em seguida, um dos homens desceu do veículo e efetuou disparos contra a vítima.

A mulher, conhecida como “Kiquinha”, era proprietária de um restaurante na comunidade. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No fim da tarde, equipes da Defesa Civil realizaram a retirada do corpo, que foi encaminhado para os procedimentos de praxe.

As circunstâncias do crime e a motivação ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.