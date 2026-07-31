Momento em que é flagrado pela câmera de segurançaFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito de matar a empresária Nelcimar Alves de Almeida, de 46 anos, conhecida como Kikinha, deixa o restaurante correndo logo após o crime. O homicídio aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (30), no Centro de Cabo Frio, e é investigado pela Polícia Civil.
Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 13h50. Kikinha foi baleada dentro do restaurante de sua propriedade e morreu no local.
As imagens de segurança mostram o suspeito deixando o estabelecimento logo após os disparos. Após o crime, policiais militares e civis iniciaram buscas na região para tentar localizar o autor.
A área foi isolada para a realização da perícia, que dará suporte às investigações.
De acordo com as autoridades, o homicídio apresenta características de execução. A Polícia Civil trabalha para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.