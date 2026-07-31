Momento em que é flagrado pela câmera de segurança - Foto: Reprodução

Momento em que é flagrado pela câmera de segurançaFoto: Reprodução

Publicado 31/07/2026 19:07

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 13h50. Kikinha foi baleada dentro do restaurante de sua propriedade e morreu no local.

As imagens de segurança mostram o suspeito deixando o estabelecimento logo após os disparos. Após o crime, policiais militares e civis iniciaram buscas na região para tentar localizar o autor.

A área foi isolada para a realização da perícia, que dará suporte às investigações.

De acordo com as autoridades, o homicídio apresenta características de execução. A Polícia Civil trabalha para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.

