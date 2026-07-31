Momento em que é flagrado pela câmera de segurançaFoto: Reprodução
Câmeras flagram suspeito fugindo após matar empresária em Cabo Frio
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Suspeito de furto é contido por populares e leva capacetada perto da Rodoviária de Cabo Frio
Caso aconteceu nesta semana, na altura do Green Fruit; circunstâncias da abordagem não foram esclarecidas
Homem é morto a tiros em distrito de Cabo Frio
Crime aconteceu na localidade conhecida como Escorre Sangue, no bairro Aquárius, em Tamoios; vítima ainda não foi identificada
Mulher é morta a tiros em comunidade próxima à Praia do Forte, em Cabo Frio
Após a realização da perícia, o corpo foi removido pela Defesa Civil e encaminhado para os procedimentos de praxe
Fiscalização retira cercamento em parque ambiental de Cabo Frio
Ação reuniu equipes municipais e a Polícia Militar para remover estrutura instalada sem autorização
Fiscalização encontra ligação clandestina de água em Cabo Frio
A ação fez parte da Operação Fecha a Torneira, na Rua Esmeralda
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