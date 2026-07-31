Momento que suspeito é cercado - Foto: Reprodução

Momento que suspeito é cercadoFoto: Reprodução

Publicado 31/07/2026 18:49

Um homem suspeito de cometer um furto foi contido por populares na altura do Green Fruit, em frente à Rodoviária de Cabo Frio, nesta semana. Durante a confusão, ele acabou sendo atingido por uma capacetada na cabeça desferida por um motociclista que participava da abordagem.

De acordo com informações, o acusado teria sido flagrado praticando o crime e foi perseguido por um motorista e um motociclista, que conseguiram alcançá-lo nas proximidades da rodoviária. No momento da contenção, houve agressões contra o homem, incluindo um golpe com um capacete.

Não há informações oficiais sobre a identidade do suspeito, o objeto que teria sido furtado, nem se a Polícia Militar ou a Polícia Civil foram acionadas para registrar a ocorrência. Também não foi informado se o homem recebeu atendimento médico ou se acabou preso após o episódio.

A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não conseguiu localizá-lo até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.