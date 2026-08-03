Foragido preso em Cabo Frio Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Um homem condenado por tráfico de drogas e considerado foragido da Justiça foi preso neste domingo (2), em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Uanderson Lima Quitério, apontado como integrante do tráfico de drogas com atuação na comunidade Boca do Mato, em Cabo Frio, estava escondido no bairro Pinhão quando foi localizado pelos agentes.
A prisão foi realizada por policiais da 74ª Delegacia de Polícia de Alcântara (74ª DP). Segundo a corporação, equipes do setor de investigação realizaram um trabalho de inteligência, com diligências e monitoramento, até identificar o endereço onde o foragido estava.
Com as informações reunidas, os policiais foram até o local e cumpriram o mandado de prisão expedido após condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Ainda conforme a Polícia Civil, Uanderson também é investigado em um inquérito que apura um homicídio. Até o momento, porém, não há informação sobre denúncia ou condenação relacionada a esse caso.
Após a captura, o homem foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Uanderson Lima Quitério para comentar a prisão e as informações divulgadas pela Polícia Civil. O espaço permanece aberto para manifestação.
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