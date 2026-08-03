Foragido preso em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Foragido preso em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 03/08/2026 13:44

A prisão foi realizada por policiais da 74ª Delegacia de Polícia de Alcântara (74ª DP). Segundo a corporação, equipes do setor de investigação realizaram um trabalho de inteligência, com diligências e monitoramento, até identificar o endereço onde o foragido estava.

Com as informações reunidas, os policiais foram até o local e cumpriram o mandado de prisão expedido após condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda conforme a Polícia Civil, Uanderson também é investigado em um inquérito que apura um homicídio. Até o momento, porém, não há informação sobre denúncia ou condenação relacionada a esse caso.

Após a captura, o homem foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Uanderson Lima Quitério para comentar a prisão e as informações divulgadas pela Polícia Civil. O espaço permanece aberto para manifestação.

