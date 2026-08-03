Materiais apreendeidos pela polícia Foto: Reprodução
PM apreende drogas e prende foragido da Justiça em Cabo Frio
Ao consultar os dados do suspeito, os policiais verificaram que havia contra ele um mandado de recaptura expedido por associação para o tráfico de drogas
Foragido condenado por tráfico em Cabo Frio é preso em Tanguá
Segundo a Polícia Civil, homem estava escondido no bairro Pinhão e foi localizado após trabalho de investigação da 74ª DP de Alcântara
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Motorista de aplicativo sequestrado é libertado após ação da PM em Cabo Frio
Operação em Tamoios termina com seis presos, dois adolescentes apreendidos e um suspeito ferido. Também foram recolhidos uma pistola, um simulacro de arma de fogo, porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie e os dois carros
Expo Gospel começa com casa cheia e muita emoção em Cabo Frio
Neste sábado (1º) tem mais, com programação a partir das 18h. Às 20h30, a banda Rebanhão se apresenta, e às 22h o cantor Gabriel Guedes encerra o evento
Câmeras flagram suspeito fugindo após matar empresária em Cabo Frio
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Suspeito de furto é contido por populares e leva capacetada perto da Rodoviária de Cabo Frio
Caso aconteceu nesta semana, na altura do Green Fruit; circunstâncias da abordagem não foram esclarecidas
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