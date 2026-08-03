Materiais apreendeidos pela polícia - Foto: Reprodução

Materiais apreendeidos pela polícia Foto: Reprodução

Publicado 03/08/2026 11:41 | Atualizado 03/08/2026 16:26

Cabo Frio - Um foragido da Justiça foi - Um foragido da Justiça foi preso em flagrante por tráfico de drogas neste sábado (1º), na Rua Walter Roman, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio. Contra ele também havia um mandado de prisão em aberto por associação para o tráfico.

Segundo a Polícia Militar, equipes do GAT e do Serviço Reservado receberam uma denúncia informando que traficantes estariam vendendo drogas na região. Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram suspeitos que fugiram ao perceber a aproximação das viaturas.

Durante as buscas, um dos suspeitos foi localizado carregando uma sacola plástica com grande quantidade de entorpecentes. Com ele, os agentes apreenderam 147 pinos de cocaína, 95 buchas de skank, 114 pedras de crack, 65 tiras de maconha, 45 unidades de flor de maconha, além de duas balanças de precisão, uma réplica de pistola e dois aparelhos celulares.

Ao consultar os dados do suspeito, os policiais verificaram que havia contra ele um mandado de recaptura expedido por associação para o tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a PM, o preso possui 11 anotações criminais por delitos como homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência, desobediência e posse de drogas para consumo pessoal.

O homem foi encaminhado para a 126ª DP, Central de Flagrantes, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada. Ele permaneceu preso e também teve cumprido o mandado de prisão que estava em aberto, ficando à disposição da Justiça.

PRESO NO MORRO DO LIMÃO

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas neste sábado (1º), na Rua Manoel Silva, no Jardim Esperança, em Cabo Frio. A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Militar no Morro do Limão.

Segundo a PM, uma equipe do PATAMO da 1ª Companhia realizava patrulhamento para combater o tráfico de drogas quando recebeu uma denúncia informando que um homem sem camisa, utilizando uma bicicleta, estaria vendendo entorpecentes na região.

Ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram o suspeito saindo de um terreno e tentando deixar o local de bicicleta. Durante a abordagem, os agentes encontraram na cesta da bicicleta parte do material entorpecente. De acordo com a ocorrência, o homem confessou que a droga era de sua propriedade e seria destinada à venda.

Na sequência, os policiais realizaram buscas no terreno de onde o suspeito havia saído e localizaram o restante dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 132 cápsulas de cocaína e 32 buchas de maconha.

O suspeito foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, ele possui anotações criminais anteriores por tráfico de drogas, lesão corporal e posse de drogas para consumo pessoal.