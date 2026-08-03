Materias apreendidos pela polícia - Foto: Reprodução

Materias apreendidos pela polícia Foto: Reprodução

Publicado 03/08/2026 11:36

A ação foi desencadeada após denúncias de que homens armados estariam erguendo barricadas e intimidando moradores da região. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, as equipes foram recebidas a tiros e houve confronto.

Durante a tentativa de fuga, os suspeitos abandonaram uma pistola e seguiram em dois carros. Em um deles, os policiais localizaram três ocupantes, incluindo o motorista de aplicativo, que havia sido rendido pelos criminosos e mantido como refém.

No outro veículo estavam quatro suspeitos. Conforme a PM, dois deles foram identificados como participantes do ataque contra os agentes.

Ainda de acordo com a corporação, um dos suspeitos foi atingido por um disparo na região do abdômen durante o confronto. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a UPA de Tamoios, onde permanece internado sob custódia policial.

Ao todo, a operação resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de dois adolescentes. Também foram recolhidos uma pistola, um simulacro de arma de fogo, porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie e os dois automóveis utilizados pelo grupo.

A ocorrência foi registrada na 126ª DP, em Cabo Frio, que ficará responsável pela continuidade das investigações.