Materias apreendidos pela polícia Foto: Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um motorista de aplicativo que havia sido sequestrado por criminosos foi resgatado pela Polícia Militar na tarde desta sexta (31), durante uma operação no bairro Sinagoga, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. A vítima foi encontrada dentro de um dos veículos usados pelos suspeitos e não sofreu ferimentos.
A ação foi desencadeada após denúncias de que homens armados estariam erguendo barricadas e intimidando moradores da região. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, as equipes foram recebidas a tiros e houve confronto.
Durante a tentativa de fuga, os suspeitos abandonaram uma pistola e seguiram em dois carros. Em um deles, os policiais localizaram três ocupantes, incluindo o motorista de aplicativo, que havia sido rendido pelos criminosos e mantido como refém.
No outro veículo estavam quatro suspeitos. Conforme a PM, dois deles foram identificados como participantes do ataque contra os agentes.
Ainda de acordo com a corporação, um dos suspeitos foi atingido por um disparo na região do abdômen durante o confronto. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a UPA de Tamoios, onde permanece internado sob custódia policial.
Ao todo, a operação resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de dois adolescentes. Também foram recolhidos uma pistola, um simulacro de arma de fogo, porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie e os dois automóveis utilizados pelo grupo.
A ocorrência foi registrada na 126ª DP, em Cabo Frio, que ficará responsável pela continuidade das investigações.