Materias apreendidos pela polícia Foto: Reprodução
Motorista de aplicativo sequestrado é libertado após ação da PM em Cabo Frio
Operação em Tamoios termina com seis presos, dois adolescentes apreendidos e um suspeito ferido. Também foram recolhidos uma pistola, um simulacro de arma de fogo, porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie e os dois carros
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Expo Gospel começa com casa cheia e muita emoção em Cabo Frio
Neste sábado (1º) tem mais, com programação a partir das 18h. Às 20h30, a banda Rebanhão se apresenta, e às 22h o cantor Gabriel Guedes encerra o evento
Câmeras flagram suspeito fugindo após matar empresária em Cabo Frio
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Suspeito de furto é contido por populares e leva capacetada perto da Rodoviária de Cabo Frio
Caso aconteceu nesta semana, na altura do Green Fruit; circunstâncias da abordagem não foram esclarecidas
Homem é morto a tiros em distrito de Cabo Frio
Crime aconteceu na localidade conhecida como Escorre Sangue, no bairro Aquárius, em Tamoios; vítima ainda não foi identificada
Mulher é morta a tiros em comunidade próxima à Praia do Forte, em Cabo Frio
Após a realização da perícia, o corpo foi removido pela Defesa Civil e encaminhado para os procedimentos de praxe
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