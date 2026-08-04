Acidente registrado na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Acidente registrado na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 10:15





Segundo as informações, um dos veículos seguia em direção ao Centro e tentou fazer a conversão para entrar no bairro Jacaré, quando acabou colidindo com outro carro que vinha no sentido contrário. Com o impacto, um terceiro veículo, que também seguia em direção ao Centro, foi atingido.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. Cabo Frio - Um acidente envolvendo três carros foi registrado na manhã desta segunda-feira (3) na Avenida Wilson Mendes, em frente à Escola Municipal Professora Cecília Nogueira Machado Guia, no bairro Jacaré, em Cabo Frio. A colisão deixou o trânsito lento no trecho e mobilizou o Corpo de Bombeiros. Segundo as informações, um dos veículos seguia em direção ao Centro e tentou fazer a conversão para entrar no bairro Jacaré, quando acabou colidindo com outro carro que vinha no sentido contrário. Com o impacto, um terceiro veículo, que também seguia em direção ao Centro, foi atingido.O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

O acidente ocorreu justamente em um trecho que é alvo de reclamações de quem utiliza a via diariamente. Uma ciclista que faz o trajeto entre São Pedro da Aldeia e Cabo Frio procurou a reportagem para denunciar problemas na estrutura de segurança da avenida.



Segundo ela, o radar de velocidade instalado em frente à escola já foi derrubado. Além disso, o semáforo existente no local permanece funcionando apenas no modo intermitente, o que, de acordo com a denunciante, dificulta a travessia de pedestres.



“Esse sinal não ajuda em nada a população. Ele só fica piscando. Em frente a uma escola, muitos motoristas não respeitam a faixa de pedestres e as pessoas ficam um bom tempo esperando para conseguir atravessar”, afirmou.



A motorista também relata que há um poste caído na avenida e defende a instalação de uma passarela no trecho, por considerar a travessia perigosa devido ao intenso fluxo de veículos.



O radar foi instalado em frente à unidade escolar para reforçar a segurança no local, onde há grande circulação de pedestres. A fiscalização eletrônica é utilizada para reduzir a velocidade dos veículos em áreas consideradas de maior risco, especialmente nas proximidades de escolas.