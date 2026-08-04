Acidente registrado na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio Foto: Reprodução
Segundo as informações, um dos veículos seguia em direção ao Centro e tentou fazer a conversão para entrar no bairro Jacaré, quando acabou colidindo com outro carro que vinha no sentido contrário. Com o impacto, um terceiro veículo, que também seguia em direção ao Centro, foi atingido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.
Segundo ela, o radar de velocidade instalado em frente à escola já foi derrubado. Além disso, o semáforo existente no local permanece funcionando apenas no modo intermitente, o que, de acordo com a denunciante, dificulta a travessia de pedestres.
“Esse sinal não ajuda em nada a população. Ele só fica piscando. Em frente a uma escola, muitos motoristas não respeitam a faixa de pedestres e as pessoas ficam um bom tempo esperando para conseguir atravessar”, afirmou.
A motorista também relata que há um poste caído na avenida e defende a instalação de uma passarela no trecho, por considerar a travessia perigosa devido ao intenso fluxo de veículos.
O radar foi instalado em frente à unidade escolar para reforçar a segurança no local, onde há grande circulação de pedestres. A fiscalização eletrônica é utilizada para reduzir a velocidade dos veículos em áreas consideradas de maior risco, especialmente nas proximidades de escolas.
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