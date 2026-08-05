A retomada dos voos representa uma importante conquista para Cabo Frio e para toda a Região dos Lagos - Divulgação

A retomada dos voos representa uma importante conquista para Cabo Frio e para toda a Região dos LagosDivulgação

Publicado 05/08/2026 13:09

Cabo Frio - A LATAM Airlines Group, a maior holding de transporte aéreo da América Latina, a - A LATAM Airlines Group, a maior holding de transporte aéreo da América Latina, a nunciou, nesta terça-feira (4), a retomada dos voos comerciais domésticos regulares para o Aeroporto Internacional de Cabo Frio . A nova operação ligará diretamente o município ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com quatro voos semanais (segunda, quinta, sexta e domingo), a partir de dezembro de 2026.

O início da operação em Cabo Frio também inaugura a primeira fase de operação da companhia com o Embraer E195-E2, considerado o maior avião comercial entre jatos de segunda geração da Embraer projetado no Brasil. Cabo Frio – Guarulhos entra nas quatro rotas inéditas entre as 42 que serão operadas pela LATAM com a nova aeronave, a partir de novembro.

A retomada dos voos representa uma importante conquista para Cabo Frio e para toda a Região dos Lagos, ampliando as alternativas de acesso ao município e fortalecendo a conexão da cidade com os principais destinos nacionais e internacionais. O anúncio integra um amplo trabalho de articulação do poder público municipal, voltado para a recuperação da aviação comercial, a promoção de Cabo Frio como destino turístico e a ampliação da conectividade aérea regional.

Segundo o Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, a chegada da LATAM consolida um novo momento para o município.

“Essa é uma conquista extraordinária para Cabo Frio. A retomada dos voos domésticos regulares, com ligação direta para Guarulhos, fortalece o turismo, movimenta toda a cadeia econômica e cria novas oportunidades para a nossa população. Estamos trabalhando para recolocar Cabo Frio no mapa da aviação comercial brasileira e transformar o nosso aeroporto em um verdadeiro instrumento de desenvolvimento regional”, afirmou o prefeito.

A ligação direta com Guarulhos deverá beneficiar não apenas os turistas que visitam Cabo Frio e os demais municípios da Região dos Lagos, mas também empresários, investidores, profissionais, participantes de eventos e passageiros que viajam a trabalho.

Considerado um dos principais centros de conexão aérea do continente, o Aeroporto Internacional de Guarulhos encerrou 2025 como o aeroporto mais movimentado da América Latina, com aproximadamente 47,1 milhões de passageiros. A partir dele, os passageiros têm acesso a uma extensa rede de destinos nacionais e internacionais.

Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, a conectividade aérea deve ser tratada como parte da estratégia de desenvolvimento econômico do município.

“Um voo não transporta apenas passageiros. Ele traz turistas, investimentos, negócios, eventos e oportunidades. Essa ligação com Guarulhos aproxima Cabo Frio dos grandes centros econômicos do país e também de uma ampla rede internacional de destinos. É uma conquista que favorece a hotelaria, a gastronomia, o comércio, os serviços e diferentes setores da nossa economia, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda”, destacou o secretário.

A nova operação também fortalece o posicionamento do Aeroporto de Cabo Frio como equipamento estratégico para toda a região. Além da vocação turística, o terminal possui potencial para atender ao turismo de negócios, às demandas empresariais e ao deslocamento de profissionais que atuam em diferentes atividades econômicas na Costa do Sol.

Com a retomada dos voos da LATAM, a Prefeitura avança em sua política de fortalecimento da conectividade aérea, promoção do destino e integração de Cabo Frio aos principais mercados emissores de turistas e de negócios do Brasil. A nova rota facilitará, ainda, o acesso dos visitantes à região, ajudará a ampliar o fluxo turístico e contribuirá para o aumento da permanência dos turistas, da ocupação da rede hoteleira e do consumo nos estabelecimentos locais.

As informações sobre horários, início da comercialização e valores das passagens serão disponibilizadas oficialmente pela LATAM em seus canais de atendimento e venda.

A partir de janeiro de 2027, mais de 100 voos vindos da Argentina

Além do fortalecimento na rota de voos domésticos, Cabo Frio segue se consolidando, também, no cenário sul-americano como um dos destinos favoritos dos turistas argentinos. A partir de janeiro de 2027, o município volta a receber voos fretados e comerciais vindos diretamente da Argentina (Buenos Aires, Córdoba e Rosário) para o Aeroporto Internacional de Cabo Frio. Ao todo serão mais de 100 novos voos vindos do país argentino e as passagens já podem ser adquiridas nas agências de viagens e sites especializados.

Visando ofertar um turismo com diversas experiências, um receptivo especial será preparado para receber os turistas hermanos. O período de estadia na cidade oferecerá roteiros além das praias, com trilhas, prática de canoa havaiana, visita aos parques naturais, ida à Rua dos Biquínis, Shopping e muito mais.

“A promoção internacional de Cabo Frio passou a fazer parte de uma política permanente de desenvolvimento econômico. O turismo é um dos principais motores da nossa economia para ampliar nossa presença no mercado argentino. Além disso, consolida a retomada da conectividade internacional, impulsionando fortemente a economia da Região dos Lagos com a chegada de milhares de turistas sul-americanos durante a alta temporada, criando novas oportunidades de emprego e renda para a população.”, afirmou o Secretário Marcelo Dusi.