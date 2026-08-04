O acidente envolveu um Volkswagen Polo, de cor prata, e uma motocicleta Honda XRE 300, de cor branca. - Foto: Reprodução

O acidente envolveu um Volkswagen Polo, de cor prata, e uma motocicleta Honda XRE 300, de cor branca.Foto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 14:45

Cabo Frio - Um motociclista morreu após um acidente envolvendo um carro e uma moto na noite de segunda-feira (3), na RJ-106, no trecho do Balneário , em São Pedro da Aldeia. A colisão aconteceu por volta das 20h30, próximo à UPA da região, no sentido Cabo Frio.

De acordo com informações do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), equipes foram acionadas para verificar um sinistro de trânsito com vítima fatal. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a ocorrência e adotaram as medidas necessárias para atendimento da situação.

O acidente envolveu um Volkswagen Polo, de cor prata, e uma motocicleta Honda XRE 300, de cor branca. O motociclista, identificado como Kaio dos Santos Menezes, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Outras duas pessoas envolvidas na colisão foram encaminhadas para o Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o registro policial, Eloisa Silva Peixoto Guimarães, de 35 anos, e Jhonatas Fabri de Carvalho, de 27 anos, que estavam no carro, receberam atendimento médico.

A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). A perícia esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A dinâmica da colisão ainda será investigada pelas autoridades.