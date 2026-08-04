O acidente envolveu um Volkswagen Polo, de cor prata, e uma motocicleta Honda XRE 300, de cor branca.Foto: Reprodução
Motociclista sem CNH morre em acidente na RJ-106
Batida aconteceu na noite de segunda-feira (3), próximo à UPA do Balneário, no sentido Cabo Frio; outras duas pessoas foram socorridas
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Acidente com três carros na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio
Colisão aconteceu em frente à Escola Municipal Cecília Nogueira Machado Guia, em Cabo Frio; trecho está com problemas na sinalização e na segurança para pedestres
Acidente na RJ-140 deixa dois feridos graves, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na altura do bairro Foguete, na manhã desta segunda-feira (3), e provocou lentidão nos dois sentidos da rodovia
Foragido condenado por tráfico em Cabo Frio é preso em Tanguá
Segundo a Polícia Civil, homem estava escondido no bairro Pinhão e foi localizado após trabalho de investigação da 74ª DP de Alcântara
PM apreende drogas e prende foragido da Justiça em Cabo Frio
Ao consultar os dados do suspeito, os policiais verificaram que havia contra ele um mandado de recaptura expedido por associação para o tráfico de drogas
Motorista de aplicativo sequestrado é libertado após ação da PM em Cabo Frio
Operação em Tamoios termina com seis presos, dois adolescentes apreendidos e um suspeito ferido. Também foram recolhidos uma pistola, um simulacro de arma de fogo, porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie e os dois carros
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