O veículo virou em frente ao Campo do Flamengo - Reprodução

O veículo virou em frente ao Campo do FlamengoReprodução

Publicado 05/08/2026 13:39

Cabo Frio - Um capotamento foi registrado na noite desta segunda-feira (3) na Avenida Excelsior, no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.

veículo virou em frente ao Campo do Flamengo , mobilizando moradores, motoristas e jogadores que estavam no local. De acordo com relatos, atletas que participavam de uma partida no campo chegaram ao veículo após o acidente e prestaram auxílio ao condutor até a chegada do atendimento.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista, possíveis feridos ou as causas do capotamento. O caso provocou movimentação na região durante a noite. Imagens foram registradas por pessoas que estavam no local.

