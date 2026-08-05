O veículo virou em frente ao Campo do FlamengoReprodução
Veículo capota no Jardim Excelsior, em Cabo Frio
Ocorrência chamou a atenção de moradores e pessoas que estavam nas proximidades; condutor recebeu ajuda até a chegada do atendimento
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LATAM terá voos diretos entre Cabo Frio e Guarulhos em dezembro
Nova operação terá quatro voos semanais e reforçará a conexão da Região dos Lagos com o maior e mais movimentado aeroporto do país
Motociclista sem CNH morre em acidente na RJ-106
Batida aconteceu na noite de segunda-feira (3), próximo à UPA do Balneário, no sentido Cabo Frio; outras duas pessoas foram socorridas
Acidente com três carros na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio
Colisão aconteceu em frente à Escola Municipal Cecília Nogueira Machado Guia, em Cabo Frio; trecho está com problemas na sinalização e na segurança para pedestres
Acidente na RJ-140 deixa dois feridos graves, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na altura do bairro Foguete, na manhã desta segunda-feira (3), e provocou lentidão nos dois sentidos da rodovia
Foragido condenado por tráfico em Cabo Frio é preso em Tanguá
Segundo a Polícia Civil, homem estava escondido no bairro Pinhão e foi localizado após trabalho de investigação da 74ª DP de Alcântara
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