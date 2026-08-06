126ª DPReprodução
Casal é preso escondido em banheiro após invasão em Unamar, Cabo Frio
Proprietário acionou a Polícia Militar após suspeitar da presença de invasores dentro da casa; dupla foi localizada no segundo andar do imóvel e levada para a delegacia
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Proprietário acionou a Polícia Militar após suspeitar da presença de invasores dentro da casa; dupla foi localizada no segundo andar do imóvel e levada para a delegacia
Superintendente de Proteção Animal relata ameaças após denúncia em Cabo Frio
Fenela Assed afirma que registra intimidações desde o resgate de 11 cães e diz que voltou a ser ameaçada no local de trabalho nesta terça-feira (4)
Região dos Lagos entra em alerta para ventos fortes
INMET prevê rajadas de até 60 km/h na região, enquanto frente fria e ciclone extratropical podem provocar ventania mais intensa no Sudeste entre sexta e sábado
Veículo capota no Jardim Excelsior, em Cabo Frio
Ocorrência chamou a atenção de moradores e pessoas que estavam nas proximidades; condutor recebeu ajuda até a chegada do atendimento
LATAM terá voos diretos entre Cabo Frio e Guarulhos em dezembro
Nova operação terá quatro voos semanais e reforçará a conexão da Região dos Lagos com o maior e mais movimentado aeroporto do país
Motociclista sem CNH morre em acidente na RJ-106
Batida aconteceu na noite de segunda-feira (3), próximo à UPA do Balneário, no sentido Cabo Frio; outras duas pessoas foram socorridas
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