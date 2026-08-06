126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 06/08/2026 18:00

Cabo Frio - Um homem e uma mulher foram - Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (4) após invadirem uma residência na Rua Sorocaba, em Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Ronda de Ações Sociais (RAS) da 4ª Companhia foram acionados pelo fiscal de dia após o proprietário do imóvel informar que havia suspeita de invasores dentro da casa.

Ao chegarem ao endereço, os policiais realizaram uma busca no imóvel e localizaram os dois suspeitos escondidos e trancados em um banheiro no segundo andar da residência. Eles receberam voz de prisão ainda no local e foram conduzidos à delegacia.

Segundo a ocorrência, o casal foi autuado em flagrante pelos crimes de violação de domicílio e furto qualificado, permanecendo preso à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou quais objetos teriam sido furtados nem se houve arrombamento para a entrada no imóvel. O caso será investigado pela Polícia Civil.