Paulo Ricardo, Vitinho e Banda Celebrare - Reprodução

Paulo Ricardo, Vitinho e Banda CelebrareReprodução

Publicado 10/08/2026 18:40

Cabo Frio - A partir de quinta-feira (13), - A partir de quinta-feira (13), Cabo Frio vai celebrar Nossa Senhora da Assunção com muitos ritos de fé e programação musical na tradicional Festa da Padroeira. O evento é uma realização da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, e segue até o domingo (16), com shows na Praça Porto Rocha.

Abrindo a programação popular, na quinta-feira (13), o pagode católico do grupo Soul Sarado sobe ao palco às 20h. Em seguida, às 22h, Bruna Reis comanda a animação. Na sexta (14), os shows começam às 20h, com Angel Duarte. A partir das 22h, a banda Celebrare, uma das mais conceituadas bandas de dance music do país, apresenta os sucessos de 30 anos de história.

No sábado (15), feriado e dia da padroeira cabo-friense, a programação começa às 19h com o Ministério Nossa Senhora da Assunção, em seguida, às 20h, Michele Rosa anima a noite. Para fechar o sábado, o cantor Vitinho embala o público com muito pagode romântico.

Último dia de programação da festa, o domingo (16) começa com almoço ao meio-dia, seguido de apresentações de dança infantil às 13h. Agitando a tarde, o cantor Jero se apresenta às 13h30. Para encerrar as celebrações, o cantor Paulo Ricardo sobe ao palco às 20h com os maiores sucessos do rock nacional.

Além da programação popular, a Paróquia de Nossa Senhora Assunção segue realizando os ritos de fé católica, como missas, novena da padroeira e ofício de vésperas.