O resgate foi realizado com técnicas para garantir a segurança do bugio e dos agentes envolvidos. - Foto: Reprodução

O resgate foi realizado com técnicas para garantir a segurança do bugio e dos agentes envolvidos.Foto: Reprodução

Publicado 07/08/2026 15:38

Cabo Frio - Um bugio foi resgatado após ser encontrado ferido às margens da Rodovia Amaral Peixoto, na quarta-feira (5), no bairro Vila Colonial, em Cabo Frio. - Um bugio foi resgatado após ser encontrado ferido às margens da Rodovia Amaral Peixoto, na quarta-feira (5), no bairro Vila Colonial, em Cabo Frio. O animal foi localizado pela Guarda Marítima e Ambiental (GMA), grupamento da Guarda Civil Municipal ligado à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

Segundo a equipe, o primata apresentava lesões e foi encaminhado ao Instituto BW, onde recebe atendimento médico-veterinário e passará pelo processo de reabilitação. A Guarda Marítima e Ambiental informou que foi acionada após o animal ser encontrado em situação de vulnerabilidade. Durante a avaliação inicial, os agentes constataram ferimentos que podem ter sido causados por atropelamento ou por um confronto territorial com outro animal da mesma espécie.

O resgate foi realizado com técnicas para garantir a segurança do bugio e dos agentes envolvidos. Após o atendimento inicial, o animal foi levado ao Instituto BW. O inspetor-adjunto da Guarda Civil Municipal e coordenador da Guarda Marítima e Ambiental, Ricardo Medina, orientou que moradores não tentem se aproximar ou realizar o resgate de animais silvestres feridos por conta própria.

“Esses animais podem estar debilitados e precisam de atendimento especializado. A orientação é manter distância e acionar os órgãos responsáveis para que o resgate seja feito com segurança, tanto para a população quanto para o próprio animal”, explicou.

Medina também destacou que os bugios são considerados sentinelas da febre amarela. Segundo ele, os animais não transmitem a doença para as pessoas, mas podem ser infectados pelo vírus após a picada de um mosquito contaminado.

“A presença de bugios doentes ou mortos ajuda os órgãos de saúde a identificar a circulação da doença e a adotar medidas de vigilância e prevenção”, informou.

A orientação para casos de animais silvestres feridos, doentes ou mortos é manter distância e acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 para que a equipe responsável faça o atendimento.