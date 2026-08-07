Smart Fit localizada às margens da estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo - Procon

Smart Fit localizada às margens da estrada que liga Cabo Frio a Arraial do CaboProcon

Publicado 07/08/2026 18:33

Cabo Frio - A falta de água levou à



Segundo o órgão, os relatos começaram há cerca de três semanas e envolviam principalmente a falta de água, que estaria afetando a higiene dos banheiros e o abastecimento dos bebedouros.



Na semana passada, a academia teria sido advertida e orientada a resolver o problema. De acordo com o Procon, o estabelecimento foi informado de que poderia ser interditado caso a situação não fosse regularizada. Como a determinação não teria sido cumprida, uma nova fiscalização terminou com a interdição da unidade.



Durante a ação, também foram relatados casos de água barrenta nos bebedouros. O Procon afirma que pediu documentos para comprovar a procedência da água utilizada no local, que estaria sendo transportada por caminhões-pipa.



Ainda segundo o órgão, a academia informou que comprava água de um fornecedor que não estaria regularizado. A fiscalização também constatou que a unidade estava sem abastecimento desde quinta-feira (6).



Diante das condições encontradas, o Procon determinou a interdição da academia, que deverá permanecer fechada até que os problemas sejam corrigidos e a situação seja regularizada. - A falta de água levou à interdição de uma unidade da Smart Fit localizada às margens da estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo . A medida foi tomada nesta sexta-feira (7) pelo Procon de Cabo Frio, após uma sequência de reclamações de consumidores sobre as condições de funcionamento da academia.Segundo o órgão, os relatos começaram há cerca de três semanas e envolviam principalmente a falta de água, que estaria afetando a higiene dos banheiros e o abastecimento dos bebedouros.Na semana passada, a academia teria sido advertida e orientada a resolver o problema. De acordo com o Procon, o estabelecimento foi informado de que poderia ser interditado caso a situação não fosse regularizada. Como a determinação não teria sido cumprida, uma nova fiscalização terminou com a interdição da unidade.Durante a ação, também foram relatados casos de água barrenta nos bebedouros. O Procon afirma que pediu documentos para comprovar a procedência da água utilizada no local, que estaria sendo transportada por caminhões-pipa.Ainda segundo o órgão, a academia informou que comprava água de um fornecedor que não estaria regularizado. A fiscalização também constatou que a unidade estava sem abastecimento desde quinta-feira (6).Diante das condições encontradas, o Procon determinou a interdição da academia, que deverá permanecer fechada até que os problemas sejam corrigidos e a situação seja regularizada.



A reportagem tentou contato com a Smart Fit para obter um posicionamento sobre a interdição e as informações apresentadas pelo Procon, mas não localizou a empresa até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

A unidade informou aos alunos nesta sexta-feira (7) que as atividades foram normalizadas após a regularização do abastecimento de água no local. O comunicado foi enviado por e-mail aos clientes da academia.