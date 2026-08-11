Momento em que proprietário da motocicleta foi abordado - Reprodução

Momento em que proprietário da motocicleta foi abordadoReprodução

Publicado 11/08/2026 18:05

Nas imagens, o proprietário da motocicleta aparece tentando arremessar um capacete contra os suspeitos durante o assalto. Na sequência, ele corre pela via e quase é atingido por um veículo que passava pelo local.

A motocicleta pertence ao cunhado do proprietário de um depósito de bebidas localizado na Avenida Teixeira e Souza.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre a localização da motocicleta ou a identificação dos envolvidos.