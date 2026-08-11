Momento em que proprietário da motocicleta foi abordadoReprodução
Três homens roubam moto durante a madrugada em Cabo Frio
Câmera de segurança registra ação e tentativa de reação da vítima, que quase é atingida por um veículo durante a fuga
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Academia é desinterditada pelo Procon em Cabo Frio, mas segue notificada
Smart Fit é liberada após apresentar medidas para abastecimento de água
Paulo Ricardo, Vitinho e Banda Celebrare animam Festa da Padroeira em Cabo Frio
Evento será realizado entre os dias 13 e 16 de agosto, na Praça Porto Rocha, com programação religiosa, cultural e musical
Academia é interditada pelo Procon de Cabo Frio por falta de água
Academia localizada na estrada entre Cabo Frio e Arraial do Cabo já havia sido advertida e, segundo o órgão, não regularizou o problema
Bugio ferido é resgatado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio
Animal foi encaminhado ao Instituto BW para atendimento veterinário e reabilitação
Projeto oferece oficinas gratuitas de samba em Cabo Frio
Atividade aberta ao público acontece todas as terças-feiras, na Praça da Praia do Siqueira, e ensina o samba como dança para pessoas de todas as idades
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