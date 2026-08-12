Camêras de segurança - Foto: Reprodução

Camêras de segurança Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2026 14:49 | Atualizado 12/08/2026 15:02

Cabo Frio - Uma funcionária foi rendida por um homem armado durante um - Uma funcionária foi rendida por um homem armado durante um assalto ao Mercado Brasileiro, na noite desta terça-feira (11), no Jardim Caiçara, em Cabo Frio. O criminoso entrou no estabelecimento, anunciou o roubo e levou dinheiro e pertences antes de fugir de motocicleta.

O crime aconteceu por volta das 21h35, na esquina da Rua Áustria com a Rua França. Segundo as imagens, o homem usava capacete e balaclava para esconder o rosto. Ele se aproximou do caixa, sacou uma arma de fogo e fez ameaças à trabalhadora.

Sem possibilidade de reação, a funcionária entregou os valores que estavam no caixa e os pertences exigidos pelo assaltante. Logo depois, o homem deixou o mercado e correu até uma motocicleta que o aguardava do lado de fora.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, incluindo a entrada do suspeito, a abordagem à funcionária e a fuga. As imagens podem auxiliar as autoridades na identificação do responsável pelo crime.

Conforme testemunhas, após o assalto, a funcionária ficou bastante abalada e chorou por causa do susto. Pessoas que estavam no local prestaram apoio à trabalhadora.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades.